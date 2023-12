Kdyby v USA vypukla občanská válka. V traileru z filmu povstalci táhnou na Bílý dům

V novém akčním filmu Alexe Garlanda, britského režiséra sci-fi Ex Machina nebo Annihilation, USA zachvátila občanská válka. Vláda nařizuje letecké nálety proti vlastním občanům a popravuje novináře u Kapitolu. Dystopický snímek nyní představuje první trailer.

Jak píše server Variety.com, film nazvaný jednoduše Občanská válka se odehrává v blízké budoucnosti, kdy se 19 amerických států oddělilo od zbytku unie. "Vážení občané, americká armáda porazila samozvané západní síly Texasu a Kalifornie," oznamuje ve videu prezident, který je v úřadu již třetí funkční období. Hraje ho Nick Offerman známý z nedávného seriálu The Last of Us.

Možná vojska spojená s Kalifornií a Texasem, možná takzvaná Floridská aliance ale v traileru zjevně postupuje na Bílý dům. Podle webu Theverge.com tvůrci zatím nesdělili bližší informace o příběhu. Zřejmě se zaměří na malou skupinku, která se snaží dostat do opevněného Washingtonu.

Kirsten Dunst známá z Věčného svitu neposkvrněné mysli nebo Melancholie hraje válečnou fotografku, kromě ní ve filmu účinkují herečky Cailee Spaeny a Sonoja Mizuno nebo Wagner Moura, jenž proslul rolí Pabla Escobara v seriálu Narcos.

Třiapadesátiletý londýnský rodák Alex Garland na sebe upozornil v 90. letech minulého století nejprve jako autor románu o mladém batůžkáři a zapomenuté laguně nazvaném Pláž, který později zfilmoval Danny Boyle s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

Právě k Boyleovým snímkům 28 dní poté a Sunshine posléze Garland napsal scénář, kromě toho třeba pro stříbrné plátno adaptoval román Neopouštěj mě od držitele Nobelovy ceny za literaturu Kazua Ishigura.

Jako režisér Garland debutoval roku 2014 oceňovaným dramatem Ex Machina o geniálním vědci, který v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr vyvíjí robotky takřka nerozeznatelné od lidí. Snímek s Domhnallem Gleesonem, Oscarem Isaacem a herečkou Alicií Vikander vynesl autorovi nominaci na Oscara a posílil jeho postavení, což se on pokusil zúročit čtyři roky nato dalším sci-fi nazvaným Annihilation tentokrát s hvězdami Natalií Portman a Jennifer Jason Leigh.

Zatím naposledy Alex Garland vloni do kin uvedl hororově laděný film Men. Kromě toho pracoval na televizní minisérii z prostředí technologické firmy Devs. V ní účinkovaly Sonoja Mizuno a Cailee Spaeny nebo herec Nick Offerman, kteří se s režisérem nyní znovu potkali při práci na Občanské válce. Novinka bude mít celosvětovou premiéru v dubnu 2024, českého distributora zatím nenašla.