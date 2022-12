Nový Avatar utržil za první víkend méně než půl miliardy dolarů, recenze film chválí

Nový film Avatar: The Way of Water režiséra Jamese Camerona zatím v kinech po celém světě utržil zhruba 435 milionů dolarů, tedy asi deset miliard korun, z toho 134 milionů dolarů v USA a Kanadě. Vyplývá to z odhadů distribuční společnosti Walt Disney. Analytici očekávali, že tržby v USA a Kanadě dosáhnou nejméně 140 milionů dolarů a celosvětově zhruba 500 milionů, srovnává agentura Reuters.

Snímek z filmu Avatar: The Way of Water | Foto: Falcon

Snímek měl světovou premiéru ve středu, v Severní Americe jej biografy začaly promítat ve čtvrtek večer. Jako jeden z mála hollywoodských titulů v poslední době se dostal také do Číny.

Avatar: The Way of Water je pokračováním snímku Avatar, který se v roce 2010 stal komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob. Cameron naznačil, že novinka musí v kinech utržit dvě miliardy dolarů, aby nebyla ztrátová.

Podle agentury AP čísla za první víkend nemusejí znamenat nic. Avatar 2 může být tím typem filmu, na který budou lidé s celou rodinou chodit do kina dlouhé týdny, tím spíš, že si vybral příznivé období. Z podobně velkorozpočtových titulů jej v kinech ohrozí až komiksový Ant-Man and the Wasp: Quantumania, jenž bude mít premiéru v polovině února. "Filmy Jamese Camerona obvykle běží na dlouhou trať, nejde tolik o první čísla," potvrzuje Paul Dergarabedian z analytické společnosti Comscore. "Avatar 2 bude průběžně přidávat tržby. Za několik měsíců uvidíme, kde se zastavily," dodává.

Agentura AP nejnovější počin osmašedesátiletého režiséra Camerona, jehož příběh se vrací na fantaskní planetu Pandora a k hrdinům Jakeovi Sullymu a Neytiri, označuje za oslnivý zážitek. "Film není jen vizuálně podmanivý, ale i duchovně bohatý - jednoduchý, ale pronikavý příběh o rodině a přírodě, který je o galaxie lepší než první díl," míní AP.

První díl vyprávějící o boji mezi lidmi a modrými humanoidními obyvateli Pandory se do kin dostal v prosinci 2009. Pokračování mělo následovat už před čtyřmi roky, ale zpozdilo se, naposledy kvůli pandemii. Cameron část odkladu zdůvodnil tím, že zároveň pracoval i na Avataru tři, čtyři a pět a že některé scény natáčel souběžně.

Video: Trailer z filmu Avatar: The Way of Water