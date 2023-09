Netflix koupil film za 20 milionů. Je o profesorovi, který se vydává za zabijáka

Sotva skončil filmový festival v kanadském Torontu, uskutečnila se nejdražší transakce s ním spojená. Videotéka Netflix koupila práva na zde promítaný celovečerní snímek Hit Man režiséra Richarda Linklatera, v němž hlavní roli ztvárnil čtyřiatřicetiletý Glen Powell známý z loňského hitu Top Gun: Maverick. Firma zaplatila 20 milionů dolarů, v přepočtu 457 milionů korun, píše agentura AP.

Hit Man je nejnovější prací třiašedesátiletého Linklatera, oceňovaného amerického režiséra dramatu Chlapectví nebo trilogie Před úsvitem, Před soumrakem a Před půlnocí, který byl před pěti roky hostem karlovarského festivalu.

Vypráví o zdánlivě nudném, neatraktivním rozvedeném profesorovi psychologie a filozofie, který se stará o dvě kočky. Ve skutečnosti zároveň pracuje pro neworleánskou policii. Nejprve jako technik nahrávající tajné operace, než je sám vyslán do podsvětí. V něm se vydává za nájemného vraha, který však místo aby zabíjel oběti, pomáhá policistům dopadnout objednavatele vraždy. To není vždy snadné. Hrdina je musí tajně nahrát v situaci, kdy výslovně říkají, že si přejí něčí smrt, aby policie s případem obstála u soudu.

Jednou si u protagonisty takto objedná vraždu žena, která má dost toho, jak ji tyranský manžel mlátí a omezuje. Tuto femme fatale se hrdina rozhodne nevydat, a místo toho jí úmysl začne rozmlouvat. Když se po čase opět setkají, věci naberou temnější spád.

Ženu ztvárnila jedenatřicetiletá Adria Arjona známá z filmů Morbius nebo Pacific Rim: Povstání. A podle časopisu Hollywood Reporter mezi nimi v erotických scénách přeskakují jiskry, které by "nakoply i odstavenou jadernou elektrárnu". Také britská BBC píše, že chemie mezi hlavními aktéry je silnější než "tucet posledních romantických komedií dohromady", za což může především mistrná režie.

Agentura AP film popisuje jako komediální, existenciální variaci na zavedený žánr akčních snímků o nájemných vrazích, avšak s vedlejší filozofickou linkou o identitě a proměnách člověka. Server Variety.com vyzdvihuje, kolik hrdina ztvárněný Glenem Powellem v rámci pohybu v podsvětí vystřídá převleků. Zároveň ale oceňuje například scénu, kde profesor vysvětluje, že postava nájemného vraha tak, jak ji známe z tisíců filmů či televizních seriálů, ve skutečnosti takřka neexistuje. A že vraždy si častěji než mafiáni objednávají obyčejní lidé zoufalí z osob ve svém okolí.

Scénář volně vznikl na motivy článku, který roku 2001 vyšel v časopisu Texas Monthly a vyprávěl o falešném nájemném vrahovi Garym Johnsonovi. Ten podobně pracoval pro policii v Houstonu, zatímco film se odehrává v atmosféričtějším New Orleans.

Netflix zatím neoznámil, kdy snímek uvede na své placené platformě. Režisér Linklater v Torontu řekl, že jej záměrně vyrobil na vlastní pěst a teprve poté začal řešit, kterému distributorovi jej prodá, aby se vyhnul nepříjemným jednáním v Hollywoodu.

"Dřív si s vámi šéf filmového studia sednul, trochu jste poklábosili a on pak třeba řekl něco jako 'podle mě máte na to, abyste natočil dobrý film, pojďme to zkusit'. Dneska se s vámi ani nesejdou. O vaší práci dopředu rozhodnou algoritmy a to, kdy začne marketingová kampaň," říká Linklater. "Proto bylo skvělé, že jsme se tímhle nemuseli trápit a při natáčení jsme vsadili sami na sebe," dodává.

Na Netflixu měl premiéru už režisérův poslední snímek, animované Apollo 10 1/2: Dítě kosmického věku. Je to drobný hravý film a vzpomínka na děti, jejichž otcové či matky se podíleli na vesmírném programu, zatímco mládež žila obyčejný předměstský život. "Díky lehkému odstupu od reality nostalgicky zachytil svět dětské bezstarostnosti a fantazií, na jehož pozadí se odehrávají velké dějiny," napsalo o něm Aktuálně.cz.

Video: Trailer z filmu Apollo 10 1/2 - Dítě kosmického věku