Myslet filmem. Nová výstava v Domě U Kamenného zvonu zabírá tři patra

Film jako vyprávění představuje nová výstava nazvaná Myslet filmem, která začala v pražském Domě U Kamenného zvonu. Připravila ji Galerie hlavního města Prahy, potrvá do 18. února příštího roku. Snímky, které obsahuje, z větší části natočily profesionální štáby se zkušenými herci jako Ester Geislerovou, Terezou Hofovou, Cyrilem Dobrým, Miroslavem Krobotem či Janem Vondráčkem.

Projekt vychází z citace režiséra Jean-Luca Godarda, jenž pravil, že film je "forma, která myslí". Přehlídka se proto zaměřuje na způsoby, jakými současné audiovizuální umění posouvá kinematografickou řeč, nebo ji navrací ke kořenům.

"Člověk, který sleduje dění kolem sebe, je svým způsobem režisérem, kameramanem a střihačem zároveň. Podle toho, na co upírá pozornost, na co zaostřuje, kam vede jeho pohled," myslí si kurátorka Sandra Baborovská.

Do prvního patra Domu U Kamenného zvonu umístila projekt Jakuba Jansy nazvaný Garden of Problems. Ten na jednom místě shrnuje epizody z cyklu Club of Opportunities, natočené od roku 2017 až do současnosti. Každý díl vytváří situace na pomezí reality a fikce, kdy je příběh postupně odhalován prostřednictvím videa, objektů, scénografie a herecké performance.

Ve druhém patře výstava dává prostor současným umělcům pracujícím s filmem, jako jsou Ondřej Vavrečka, Lea Petříková či již nežijící Ján Mančuška. Diváci se seznámí také s tvorbou Tomáše Svobody či Zbyňka Baladrána, kteří se obecně věnují pohyblivému obrazu, či s prací portugalské rodačky Sary Pinheiro z pražské FAMU rozvíjející zvukový design.

U příležitosti výstavy vyšla kniha Myslet filmem sestavená kurátorkou Baborovskou a Jiřím Angerem. Soustředí se na způsoby, jimiž filmová montáž rezonuje v současném umění a médiích.

Paralelně bude v Domě U Kamenného zvonu zpřístupněn sklepní prostor, kde mohou návštěvníci v programu Light Underground zhlédnout film Can You Still Feel the Butterflies? od Radka Brousila, jenž pracuje s mnohými tématy vytyčenými na výstavě.

Součástí přehlídky bude projekce vybraných snímků na pomezí filmu a vizuálního umění v pražském kině Ponrepo. Tři večery plánované na 16. a 30. listopadu plus 7. prosince se zaměří na témata jako vztah němého a zvukového filmu nebo vztah kinematografie k času.