Vystoupí Bella Adamova či Mary Halvorson. Festival Americké jaro změnil název

Poprvé pod názvem Music is... zažijí Pražané hudební festival, který se dosud jmenoval Americké jaro. Letošní ročník zahájí příští středu 4. října pěvkyně Bella Adamova s klavíristou Michaelem Geesem. Akce potrvá déle než měsíc. Nabídne koncerty uměleckých dvojic zejména z oblasti soudobé klasické hudby a jazzu. Cílem je reflektovat současný vývoj a témata bez žánrových omezení.

Na úvodním večeru v Divadle X10 vystoupí v Česku žijící altistka čečenského původu Bella Adamova za doprovodu německého klavíristy Michaela Geese. Svůj tvůrčí dialog, který už v červnu představili na zámku Nelahozeves, staví na kombinaci klasického písňového repertoáru a improvizace.

Na koncertě zároveň pokřtí společné album There Is Home, které právě vydal Supraphon. Točí se okolo toho, co všechno může znamenat domov a jeho absence. Improvizace doplňují písně Gustava Mahlera, Modesta Petroviče Musorgského, Benjamina Brittena či Pavla Haase.

Zpěvačka narozená vě městě Groznyj, což je dnes metropole Čečenské autonomní republiky, v 90. letech minulého století jako tříletá utekla s rodinou do Prahy před válečným konfliktem mezi Ruskem a Čečenskem. "Často se sama sebe ptám, jakým bych byla člověkem, kdyby se toto všechno nestalo a kdybych se měla kam vrátit nebo moji rodiče se měli kam vrátit. My se do Grozného sice vrátit můžeme, ale není k čemu a ke komu," řekla pro Aktuálně.cz letos jednatřicetiletá Adamova, když měla recitál na Pražském jaru.

Tam ji doprovodil klavírista Malte Schäfer, zatímco na festivalu Music is… se představí s devětašedesátiletým Michaelem Geesem narozeném v tehdejším Západním Německu. V roce 2019 už vydali album Blooming, na nějž letošní There Is Home volně navazuje.

Vystoupení odstartuje letošní ročník akce, jež se zaměří na koncertní projekty výrazných dvojic. "Často svéhlaví umělci budou na pódiu vést dialog, kterým obohatí všechny ty, kdo chtějí intimní hudební komunikaci naslouchat," říká umělecký ředitel festivalu, jinak sám klavírista Jan Bartoš.

Netradiční uměleckou rozpravu slibuje 11. října také na scéně Divadla X10 pěvecké duo Kchun, které tvoří tenorista Martin Prokeš a barytonista Marek Šulc, s tanečním souborem Dekkadancers. Pěvce interpretující duchovní skladby od středověku po dnešek doplní expresivní pohyb lidských těl.

Následovat bude 23. října koncert švýcarské klavíristky Sylvie Courvoisier a americké jazzové kytaristky Mary Halvorson v klubu Jazz Dock. Umělkyně působící na newyorské scéně spojuje zájem o experimentální jazz i vážnou hudbu. Nejprve roku 2017 vydaly album Crop Circles, nyní do Prahy přivážejí aktuální projekt nazvaný Searching for the Disappeared Hour.

Jazzový charakter bude mít také další vystoupení v Divadle X10, kde se 29. října představí jazzový kytarista Julian Lage s kontrabasistou Jorgem Roederem.

Na témže místě se 9. listopadu uskuteční závěrečný koncert. Současný přístup k tradici na něm ve svých kompozicích a improvizacích předvede dvojice norských hudebníků: hráčka na takzvané hardangerské housle, což je norský lidový strunný nástroj, Benedicte Maurseth s varhaníkem Sigbjornem Apelandem. Na programu bude mimo jiné světová premiéra houslistčina nového díla, při němž ji doprovodí orchestr zvaný PMP Ensemble. Ten vznikl v rámci jiného pražského hudebního festivalu odvážné hudby Prague Music Performance, jejž vede klavírista Jan Bartoš.

Vstupenky na všechny koncerty lze koupit přes síť GoOut, pořadatelé nabízejí také festivalový pas za 1300 korun.

Přehlídku původně pod názvem Americké jaro založila v roce 2006 spisovatelka a publicistka Jiřina Rybáčková. Současná podoba se vyvíjí od roku 2016, kdy vedení převzala Zdenka Bodor. Změnou názvu chtějí organizátoři mimo jiné ukázat bohatost hudby.

Video: Bellu Adamovou doprovází Michael Gees