Jeden z nejdražších filmů všech dob. Trailer představuje příští Mission: Impossible

"Musíš mi věřit. Naposledy," říká Tom Cruise v prvním traileru z akčního filmu Mission: Impossible Odplata - Druhá část, který toto pondělí vydalo studio Paramount Pictures. Ve dvouminutovém videu se dvaašedesátiletý herec mimo jiné potápí k ponorce, utíká před pronásledovateli nebo zkouší doběhnout startující letadlo.

Mission: Impossible Odplata - Druhá část začnou také česká kina promítat 22. května 2025. A jak píše britský deník Guardian, osmý díl populární ságy založené roku 1996 by mohl být poslední. Kromě nového podtitulu Poslední zúčtování a zmínek v traileru o tom, jak "Všechno, co jste udělal, vedlo až sem", spekulacím nahrává také slabší výsledek loňské první části Odplaty. Ta měla rozpočet 291 milionů dolarů, do čehož nejsou započteny náklady na marketing, a celosvětově utržila 570 milionů dolarů. Zůstala tak výrazně za očekáváním.

Novinka bude ale ještě dražší, podle webu The Hollywood Reporter se také v důsledku nedávné stávky hollywoodských herců a scenáristů prodražila až na 400 milionů dolarů, což by z ní činilo čtvrtý nejdražší film všech dob. Studio částku oficiálně nekomentovalo.

V loňské Odplatě se Ethan Hunt v podání Toma Cruise se svým týmem vydal po stopách děsivé počítačové entity, umělé inteligence, jež nabyla vědomí a má potenciál zničit celé lidstvo. Poté, co při vlakové havárii na konci filmu protagonista těsně unikl smrti, nyní musí umělou inteligenci nalézt schovanou na staré ruské jaderné ponorce, doplňuje web Variety.com.

Podle něj trailer mimo jiné potvrzuje, že si herečka Angela Bassett zopakuje roli šéfky CIA Eriky Sloane, kterou už ztvárnila před šesti lety v šestém dílu s podtitulem Fallout. Snímek opět natočil autor předešlých epizod Christopher McQuarrie. Podle Guardianu není vyloučené, že bude mít světovou premiéru na festivalu ve francouzském Cannes.