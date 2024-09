Poprvé od roku 1883. Newyorská Met zahajuje sezonu operou, kterou složila žena

Také v nové sezoně, kterou zahájí toto pondělí, bude Metropolitní opera v New Yorku uvádět současná díla s cílem oslovit mladší diváky.

Jedné z nejslavnějších světových scén se to poslední roky podařilo s operami Hodiny nebo Oheň v kostech, které živě přenášela i česká kina. Totéž platí o novince nazvané Na zemi. Newyorčané ji pod názvem Grounded uvidí už nyní, do biografů zamíří 19. října.

Jak píše agentura AFP, opera se zabývá přehlíženými aspekty vedení války v 21. století. Složila ji dvaašedesátiletá newyorská rodačka Jeanine Tesori, která je držitelkou divadelní ceny Tony, na libreto současného dramatika George Branta.

Novinka vypráví o úspěšné bojové pilotce. Poprvé ji vidíme, jak v kokpitu F-16 létá nad Irákem jako ženská obdoba Mavericka z filmu Top Gun, popisuje deník New York Times.

Pak ale hrdinka neplánovaně otěhotní s rančerem a po narození dcery se musí z kokpitu stíhačky natrvalo vrátit na zem. Začíná pracovat jako operátorka dronů Reaper, což v praxi znamená, že sedí v Nevadě a na dálku odsud ovládá bezpilotní letoun operující na opačném konci světa.

Opera se zabývá etickými otázkami, jaké vzbuzuje používání moderních válečných technologií. Hrdinka v jednu chvíli rozsévá zkázu prostřednictvím dronu a vzápětí utíká z práce, aby stihla vyzvednout dceru z mateřské školky.

V newyorské Met dílo nemá světovou premiéru. Poprvé jej už vloni viděli návštěvníci washingtonského Kennedyho centra, kde však vzbudilo rozpačité, až negativní ohlasy. Podle deníku New York Times na něm bylo příliš patrné, že vzniklo podle divadelní předlohy. List Washington Post si zase stěžoval, že některé postavy působí nadbytečně.

V reakci na to skladatelka s libretistou, kteří mají více zkušeností z hudebního divadla a muzikálů, operu přepracovali. Nová verze je o 45 minut kratší. "Člověk se nesmí bát do toho říznout," poznamenává Jeanine Tesori.

Aby znázornila hrdinčinu rozpolcenost, stupňuje práci s výškou hlasu, a to až do okamžiku, kdy se pěvecký part rozdělí na dva. "Vycházela jsem z představy ženy, ve které jako by se i buňky jejího těla začaly dělit. Výška jejího hlasu kolísá a různě je narušována, až se oddělí a stane se samostatným hlasem. Protože ona se nedokáže sžít s tím, co vidí," vysvětluje skladatelka.

Protagonistku, zprvu oblečenou v kanadách a uniformě amerického letectva, zpívá kanadská mezzosopranistka Emily D'Angelo. Ztvárnila ji už vloni ve Washingtonu.

Na zemi bude historicky první operou zkomponovanou ženou, která zahajuje sezonu newyorské Met. Ta přitom existuje od roku 1883. "Mám z toho smíšené dojmy. Na jednu stranu je to úžasná pocta. Na druhou už opravdu bylo načase," dodává autorka pro agenturu AFP.

Dílo nastudoval orchestr Met pod taktovkou svého hudebního ředitele Yannicka Nézet-Séguina, režie se ujal Michael Mayer. Češi budou moci Na zemi vidět v sobotu 19. října, kdy ji má živě přenášet desítka kin v Praze, Hradci Králové, Chomutově, Kutné Hoře, Náchodě, Plzni, Semilech, Vrchlabí a Žatci.

Přímé přenosy z Metropolitní opery do českých kin nicméně začnou už příští sobotu 5. října, kdy jsou na programu Hoffmannovy povídky od Jacquese Offenbacha. V sezoně 2024/2025 diváky čeká osm titulů včetně klasik jako Aida, Tosca, Fidelio či Lazebník sevillský.

Video: Ukázka z opery Na zemi