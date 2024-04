Warner Bros. oznámili Matrix 5. Film nebude režírovat ani jeden z autorů ságy

Sotva si fanoušci Matrixu připomněli 25. výročí premiéry prvního dílu tohoto sci-fi filmu z roku 1999, oznámilo studio Warner Bros. práci na pátém dílu. Bude prvním, který nerežíruje ani jeden z tvůrců ságy, původně bratří a dnes sester Wachowských. Ty nahradí Drew Goddard, nominovaný na Oscara za scénář dramatu Marťan.

Práci na pokračování studio potvrdilo pro web Variety.com. Podle něj zatím není jasné, zda se v pátém díle objeví Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss, kteří ve čtveřici dosavadních snímků hráli hrdiny Nea a Trinity. Ani zda se na novince budou podílet Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris nebo Priyanka Chopra Jonas, kteří účinkovali ve čtvrtých, vlažně přijatých Matrix Resurrections z roku 2021.

Tento film natočila sama Lana Wachowski, která už se na tom pátém má podílet pouze jako výkonná producentka. Scenář napsal a režie se ujme devětačtyřicetiletý Drew Goddard, který začínal u seriálů Buffy, přemožitelka upírů nebo Ztraceni, než na sebe upozornil jako scenárista sci-fi dramat Monstrum a Marťan. Naposledy režíroval thriller Zlý časy v El Royale, kde hlavní roli ztvárnil Jeff Bridges.

"Drew přišel se skvělým nápadem," vysvětluje Jesse Ehrman, šéf produkce studia Warner Bros. Motion Pictures. "Vymyslel podle nás jednak skvělý způsob, jak se vrátit do světa Matrixu a vzdát hold tomu, co Lana a Lilly Wachowské započaly před pětadvaceti lety, jednak ale přinese unikátní pohled na tuto ságu vycházející z toho, jak moc ji a její postavy miluje," naznačuje manažer.

Nový scenárista a režisér pouze poznamenává, že stejně jako Matrix změnil kinematografii, změnil jemu život."Vytříbené umění Lany a Lilly Wachowské mě inspiruje dennodenně. Je mi nesmírnou ctí, že budu moct odvyprávět příběh právě v jejich světě," dodává Drew Goddard.

Britský deník The Guardian připomíná, že první díl kyberpunkového Matrixu z roku 1999 patří k nejvlivnějším sci-fi filmům všech dob. Získal čtyři Oscary a odstartoval kariéru herce Keanu Reevese, dnes srovnatelně známého z akční ságy John Wick.

"Svou vrstevnatou poctou oblíbeným filmům, knihám i filozofům, zabalenou v působivém akčním a vizuálním kabátě, ovládl představivost publika," napsal kritik Tomáš Stejskal, podle nějž se Matrix vyjímal oproti hollywoodským snímkům 90. let minulého století. Bylo to sci-fi plné paranoidních pochyb o povaze reality, plné odkazů ke klasikám žánru, ale též náboženských a filozofických paralel, v něčem náročné na pozornost diváků.

Na úspěch snímku se pokusily navázat stále relativně kladně přijaté filmy The Matrix Reloaded a The Matrix Revolutions z let 2003.

Pak ale trvalo téměř dvě dekády, než vznikl čtvrtý díl. Ten zaznamenal už převážně negativní ohlas u kritiků i diváků a neměl ani komerční úspěch, neboť ho firma Warner Bros. v době pandemie tak jako všechny své tituly zároveň nabídla za extra příplatek ve videotéce HBO Max. Snímek s rozpočtem 190 milionů dolarů nakonec v kinech celosvětově utržil jen 157,3 milionu dolarů, dodává Variety.com.

Původní Matrix s herci Keanu Reevesem, Carrie-Anne Moss a Laurencem Fishburnem v hlavních rolích se odehrává v dystopické budoucnosti, kdy je lidstvo nevědomky vězněno uvnitř Matrixu. Tuto simulovanou realitu vytvořily inteligentní stroje, aby rozptýlily lidi a zároveň využily jejich těla coby zdroj energie.

Když počítačový programátor Thomas Anderson, vystupující pod hackerskou přezdívkou Neo, pravdu odhalí, připojí se ke vzpouře proti strojům spolu s dalšími, kteří byli z Matrixu osvobozeni.

Video: Trailer z filmu Matrix Resurrections