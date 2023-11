Přijede režisér Brutální Nikity a Leona. Besson uvede film o chlapci z psích kotců

Hostem Festivalu francouzského filmu bude světoznámý režisér a producent Luc Besson. Autor dvou desítek celovečerních snímků do Prahy přijede uvést novinku nazvanou Dogman. Diváci se s ním mohou setkat tuto středu 29. listopadu na projekci v kině Světozor.

Dogman, kterého české biografy začnou promítat ve čtvrtek, měl premiéru letos na festivalu v Benátkách. Tam soutěžil o Zlatého lva pro nejlepší film, avšak neuspěl. "Besson ve středu večer snímek Dogman osobně uvede a po projekci bude divákům odpovídat na jejich otázky," říká Jana Šafářová ze společnosti Bioscop, která titul v Česku distribuuje. V pondělí dopoledne bylo na projekci možné koupit posledních pár vstupenek.

Režisér v novince vypráví příběh Douglase, kterého otec jako malého zavíral do kotců se psy. Hoch poznal jen dvě věci: bolest působenou nejbližšími a bezmeznou lásku ze strany psů. V dospělosti se jeho krátké chvíle štěstí v divadle, kde pracuje jako herec, střídají s těmi, kdy ho ženou smutek, bolest a touha potrestat bezpráví. Hrdinu ztvárnil třiatřicetiletý Američan Caleb Landry Jones.

"Inspirace pro můj nový film částečně pochází z novinového článku o francouzské rodině, která zavírala své vlastní dítě do klece, když mu bylo pět. Z toho vyvstala otázka, co to s člověkem udělá mentálně," uvedl Besson.

Francouzský filmař se dle kritiků pohybuje na hraně mezi komercí a uměním. Režisér snímků Magická hlubina, Leon, Brutální Nikita či Pátý element se prosadil i jako producent. Stál za úspěšnou sérií krimikomedií Taxi, drsnou špionskou trilogií 96 hodin nebo ságou Kurýr. Jeho díla byla několikrát nominována na francouzskou cenu César, kterou s Pátým elementem získal za režii. Naposledy roku 2017 uvedl výpravné sci-fi podle komiksu Valerian a město tisíce planet, dva roky nato následoval akční thriller Anna.

V Česku už Besson byl, koncem 90. let minulého století na Bruntálsku s asi dvěma tisíci komparzisty natáčel velkofilm Johanka z Arku v hlavní roli s Millou Jovovich. Na břehu přehrady Slezská Harta tehdy vyrostly atrapy středověkého hradního opevnění, města a bojiště. Režiséra zaujala tamní divoká příroda, díky níž Bruntálsko zvítězilo nad regiony dalších čtyř zemí.

Právě v 90. letech také Besson získal Českého lva pro nejlepší zahraniční dílo uvedené do českých kin, a to díky thrilleru Leon. Ten svého času zahájil festival v Karlových Varech, kam měl Francouz v roce 2006 dorazit osobně se snímkem Angel-A. Na poslední chvíli ale účast z pracovních důvodů odřekl.

Luc Besson debutoval ve 22 letech krátkometrážním sci-fi L'avant dernier, při němž se prvně setkal s pozdějšími dlouholetými spolupracovníky: hercem Jeanem Renem a skladatelem soundtracků Érikem Serrou. První celovečerní snímek, černobílou postkatastrofickou Poslední bitvu, natočil v roce 1983.

Video: Trailer z filmu Dogman