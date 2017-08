Ve Valdštejnské zahradě jsou vystavené loutky, které zvou na cestu do Plzně

před 1 hodinou

Ve Valdštejnské zahradě v Praze začíná v sobotu 19. srpna výstava pojmenovaná lapidárně Plzeňské loutky ve Valdštejnské zahradě. Potrvá do 11. září a má lidem připomenout, že Plzeň je místo, které stojí za návštěvu. "Některé loutky kočovaly s potulnými loutkáři, jiné tisíckrát rozesmály celé publikum. Některé vystupovaly v děsivých dětských snech nebo se proslavily po světě. Prostřednictvím loutek se člověk může vydat, kam mu dovolí fantazie. Nyní loutky zvou na cestu do Plzně a Plzeňského kraje," píše se v doprovodném textu. V sobotu od 10 do 18 hodin se v zahradě bude konat také loutkářský workshop či představení pro děti.

Související