Černobílé kresby Adolfa Hoffmeistera ukazují pestrý svět za hranicemi i umění karikatury

Pražská galerie Millennium vystavuje kresby, karikatury a koláže Adolfa Hoffmeistera, jednoho z nejvýraznějších kreslířů 20. století. Hoffmeister vystudoval práva, před válkou utekl do Francie, později žil v New Yorku. Proslavil se karikaturou pátečníků, tedy skupiny okolo T. G. Masaryka a bratří Čapků, kreslil ale i postřehy z dalekých cest, karikatury osobností 60. let a věnoval se také kolážím. Výstava vesměs černobílých kreseb a barevných koláží potrvá do 10. září.

Vystudoval práva, tužkou a perem ale uměl svět kolem sebe zachytit tak, jak to žádný paragraf nikdy nedokáže. Adolf Hoffmeister (1902-1973) patří dodnes ke kreslířům s jemným smyslem pro humor a virtuózní výtvarnou zkratkou. Jiří Trnka perem Adolfa Hoffmeistera Foto: Galerie Millennium Nikterak velká pražská malostranská galerie Millennium nyní vystavuje soubor Hoffmeisterových kreseb, náčrtků, ilustrací, karikatur a koláží. Díky svému postavení měl Hoffmeister možnost cestovat, zásadní část výstavy tak tvoří kresby s detailně vyvedeným životem v různých částech světa, například v Benátkách či v Japonsku. Asijskému stylu Hoffmeister přizpůsobuje i linku, japonské kresby tak místy připomínají kaligrafii. Vystavené práce vycházely časopisecky i knižně, ostatně knihy Mrakodrapy v pralese, Paříž a okolí nebo Vyhlídka z pyramid lze dodnes sehnat v antikvariátech. Výstava zahrnuje také kolekci kreseb významných osobností šedesátých let, které jsou datované přesně k osudnému roku 1968. Karikatury Josefa Škvoreckého, Ludvíka Vaculíka nebo Václava Havla vyšly jakou součást knížky rozhovorů A. J. Liehma Generace. Adolf Hoffmeister Narodil se roku 1902 , vystudoval právnickou fakultu a pracoval v kanceláři svého otce. Zároveň kreslil a psal, i do Lidových a Literárních novin .

V roce 1939 emigroval do Paříže. Po kapitulaci Francie odešel do Maroka, kde se dostal do koncentračního tábora. V roce 1941 přes Lisabon dorazil do New Yorku. Tam pracoval mimo jiné v Hlasu Ameriky.

Po válce vsoupil do KSČ, pracoval pro UNESCO a byl velvyslancem ve Francii. Dva roky působil jako rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Díky svému postavení měl možnost cestovat po celém světě.

, pracoval pro UNESCO a byl velvyslancem ve Francii. Dva roky působil jako rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Díky svému postavení měl možnost cestovat po celém světě. V období Pražského jara se postavil na stranu reformních komunistů, v roce 1970 byl z KSČ vyloučený. Zemřel na infarkt v roce 1973. "Tyto kresby jsou pamětí uhasínající naděje a zároveň přehlídkou některých osobností, které se staly v dalších letech ohnisky vzdoru proti normalizačnímu režimu," píše galerie Millennium v doprovodném textu. Hoffmeister byl od počátku členem umělecké skupiny Devětsil, měl rád dadaismus a avantgardu. Spolupracoval s Osvobozeným divadlem, přispíval do novin a časopisů, přátelil se s básníkem S. K. Neumannem a řadou dalších vesměs levicově smýšlejících intelektuálů. S nimi, stejně jako se spřátelenými zahraničními umělci - například fotografem Manem Rayem -, sdílel entuziasmus dvacátých let. V kontrastu s Hoffmeisterovými radostnými ranými kresbičkami tak stojí ponuré koláže z přelomu 60. a 70. let, kdy nejen Hoffmeistera sžírala politická situace. Dobře je to vidět třeba na koláži Smrt všude číhá na děti z roku 1970. Návrh obálky knihy Paříž a okolí z konce 60. let | Foto: Gallerie Millennium