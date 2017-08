"Dalí do každé rodiny". Pražská galerie vystavuje unikátní sochu i ilustrace Božské komedie

před 19 minutami

V pražské Galerii Moderna je do 10. září k vidění osm desítek grafických listů, plastik a keramiky od surrealistického výtvarníka Salvadora Dalího. Výstava se rodila dva a půl roku a Dalího zachycuje v různých obdobích. "Bylo by špatné, kdybychom vystavili jen jeden cyklus, protože divák by potom neměl možnost zhodnotit Dalího vývoj během let," říká Zeman.

Výstavě jednoho z nejslavnějších surrealistů Salvadora Dalího (1904-1989) v Galerii Moderna vévodí unikátní bronzová socha Minotaura. Na světě existuje v pouze osmi provedeních, většina však zůstává v soukromých sbírkách. Majitel Moderny Martin Zeman ji před časem koupil od jednoho tuzemského sběratele. "Na východ od Německa je to jediný kus," podotýká. Výstavu Salvadora Dalího obohatí fotografie, které v jeho pařížském bytě pořídil Václav Chochola číst článek Výstavu dával Zeman dohromady dva a půl roku. Protože je jeho galerie prodejní, po aukcích i soukromých sbírkách se zdlouhavě pídil po cenově dostupných artefaktech. Nakonec uspěl u sběratelů v Německu a ve Francii. Kromě ceny byla pro Zemana při přípravě výstava důležitá i komplexnost představovaného díla Dalího. "Bylo by špatné, kdybychom vystavili jen jeden cyklus, protože divák by potom neměl možnost zhodnotit umělcův vývoj během let," říká Zeman. V Moderně je tak kromě Minotaura k vidění černobílá série grafik k hemingwayovskému tématu Stařec a moře ("Dalí usoudil, že na tak silné téma je škoda použít barvu") i kontrastní ukázka z magicky pestrobarevné série Flordali či jemně kolorovaný cyklus Píseň písní. Martin Zeman ze skříňky vytahuje Dalího masterpiece: sto dřevorytů - ilustrací Danteho Božské komedie. Na zakázce spolu s týmem výtvarníků pracoval čtyři roky, finální verze spatřila světlo světa v roce 1964. Kniha, v níž Dalí zúročil všechny své oblíbené náměty, vyšla z dnešního pohledu ve velmi raritním celosvětovém nákladu 4765 kusů. Dalího oblíbená témata - vedle antiky, postavy Boha, koně a vesmíru - nesou i porcelánové kachle a talířky ze sklárny ve francouzské městě Limoge. Obdobné motivy jako na porcelánu najdeme jak v knize Božská komedie, tak na vedle visící grafice Dobytí vesmíru. Martin Zeman zdůrazňuje, že Dalí byl renesanční umělec a kromě grafických technik se věnoval i designování nábytku, je autorem libreta k baletnímu představení a své výstavy rád zahajoval happeningy. "V roce 1936 se nechal během londýnské vernisáže zavřít do skafandru. Začal se dusit, jenomže většina lidí si myslela, že je to legrace. Nebýt jednoho anglického výtvarníka, Dalí by se v tom skafandru bez přívodu kyslíku udusil," vzpomíná Zeman. O Dalím se díky vstřícnému přístupu k publiku opovržlivě mluvilo jako o komerčním autorovi. Příliš ho to ale netrápilo. V duchu vlastní hlášky "Dalí do každé rodiny" nechal vyrobit cenově dostupné zmenšeniny svých soch. Šestatřiceticentimetrová a jedenadvaceticentimetrová Venuše stojí i v Moderně.

