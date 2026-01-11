Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Literatura

Zemřel nejslavnější záhadolog Erich von Däniken. Věřil, že pyramidy postavili mimozemšťané

ČTK

Zemřel švýcarský spisovatel a záhadolog Erich von Däniken, který svůj život zasvětil pátrání po stopách mimozemšťanů na Zemi. Bylo mu 90 let.

Erich von Däniken;Daniken;spisovatel;záhada;záhady
Erich von DänikenFoto: HN
O sobotním úmrtí autora, který se proslavil už prvotinou Vzpomínky na budoucnost, agenturu DPA informovala jeho rodina.

Podle autorovy kanceláře zemřel von Däniken po krátkém pobytu v nemocnici ve městě Unterseen v kantonu Bern.

Už ve své první knize von Däniken zformuloval hypotézu, že naši planetu v dávné minulosti navštívili mimozemšťané a vybudovali zde řadu významných staveb. Například velké obrazce na planině Nazca v Peru podle něj sloužily jako přistávací dráha pro mimozemšťany a tito tvorové stáli i za vznikem pyramid v Gíze či megalitů ve Stonehenge.

Von Däniken se narodil 14. dubna 1935 ve švýcarském Zofingenu, vyučil se číšníkem a postupně se vypracoval na hotelového manažera. Už jako hoteliér v Davosu podnikal cesty na místa na planetě, která považoval za záhadná.

Za svůj život vydal přes tři desítky knih, které byly přeloženy do 30 jazyků s celkovým nákladem 60 milionů výtisků a byly podle nich natočeny filmy a televizní seriály. K jeho nejznámějším dílům patří vedle prvotiny také Zpátky ke hvězdám, Setba z vesmíru či Bohové byli astronauti.

Däniken, který opakovaně navštívil i Česko, nebyl první, kdo teorie o mimozemšťanech vyslovil, ale právě on je nejvíc zpopularizoval. Jeho myšlenky mají mnoho příznivců, ale také kritiků z řad laiků i vědců, kteří spisovatele považují za diletanta a mystifikátora.

