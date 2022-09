Za román Trottel získal česko-německý autor Jan Faktor cenu Wilhelma Raabeho

Nárok na otcovskou by brzy mohli mít muži i v případech, kdy se dítě narodí mrtvé či zemře v šestinedělí. Rodiče by mohli získat také pohřebné 5000 korun od státu. Počítá s tím novela, kterou schválila vláda a kterou by měla projednávat sněmovna. Novinářům změny zákona představili poslanci KDU-ČSL Marie Jílková a Šimon Heller.

Podle Jílkové, která vede sněmovní komisi pro rodinu, se téma může zdát jako okrajové. "Pro lidi, kteří to prožívají, je ale zásadní. Téma je to těžké a uzavřené, těžko se o tom mluví," uvedla poslankyně.

Podle návrhu novely by nárok na otcovskou měl být i v případech, kdy se dítě narodí mrtvé či zemře v šestinedělí. Zákon srovnává podmínky mužů a žen, které po úmrtí potomka mateřskou mají. Mateřská i otcovská se vyplácejí z nemocenského pojištění. Zaměstnavatel musí podle návrhu otce na otcovskou uvolňovat, jinak mu hrozí pokuta až 500 tisíc korun. Pohřebné by se mělo poskytovat také na mrtvě narozené dítě. Podle lidovců by měli mít na 5000 korun nárok rodiče, kteří přišli o potomka od 12. týdne těhotenství.

Podle podkladů k novele by na otcovskou po úmrtí dítěte ročně mohlo jít asi 430 otců, z nemocenského pojištění by se jim vyplatilo kolem šesti milionů korun. Na pohřebné by se pak mohlo vydat navíc několik desítek milionů korun.