Nobelistka Alexijevičová zakládá ženské nakladatelství. Muži jsou všude, říká

Běloruská držitelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová zakládá nakladatelství, které bude publikovat pouze autorky. Informoval o tom běloruský týdeník Naša Niva.

"Muži jsou všude, zatímco díla žen se vydávají málokdy," vysvětluje svůj záměr jedenasedmdesátiletá ukrajinská rodačka žijící v Bělorusku, která Nobelovu cenu za literaturu obdržela v roce 2015.

Týdeníku Naša Niva řekla, že založením nakladatelství chce ženám dodat víc odvahy a touhy psát. Stejně tak by ráda vyvážila nepoměr, kdy v Bělorusku je na pultech řádově několikanásobně víc knih od mužů než od žen.

Nápad dostala Alexijevičová zhruba před půl rokem, nakladatelství by mělo začít fungovat v průběhu několika měsíců. Mezi prvními chce Alexijevičová vydat díla Bělorusek Evy Viežnaviecové nebo Taťány Skarynkinové.

Alexijevičová vloni na podzim řekla španělskému deníku El Mundo, že feminismus je dnes potřebný a že v současnosti, kdy se lidé musí chovat racionálněji a vážit si jeden druhého víc než dřív, mohou právě feministické názory přispět do debaty. Podobně se autorka věnovala ženám již ve své knize Válka nemá ženskou tvář, kde dala hlas pilotkám, spojařkám, řidičkám či zdravotním sestrám, které v Rudé armádě bojovaly proti nacistickému Německu.

Světlana Alexijevičová se narodila roku 1948 v ukrajinském městě Stanislav. Její otec byl Bělorus a sloužil tam v Rudé armádě. Matka byla Ukrajinka. Rodina ale později žila v Bělorusku, s nímž se ztotožňuje také Alexijevičová.

Po ukončení studií se věnovala žurnalistice. Jako novinářka se pouštěla do reportáží, které se snažily nevytěsňovat nedávnou minulost. "Již 35 let zkoumá v literatuře i životě snad fascinující, v reálné politice mnohým spíše strach nahánějící úkaz, jenž je poeticky zván ruská duše," napsal o ní pro Aktuálně.cz spisovatel Jáchym Topol, podle něhož Alexijevičová ve všech knihách "jako posedlá dokumentaristka jde někdy až bezohledně do centra bolestného prožitku, jako by ji zajímalo jen živé maso výpovědi, dosud se chvějící v psychické ráně".

Dramatické události, jako byla druhá světová válka, pád Sovětského svazu či katastrofa v Černobylu, popisovala s tím, že dějiny nemají být zapomenuty. Před šesti lety svou tvorbu představila na Festivalu spisovatelů Praha, rok nato obdržela Nobelovu cenu za literaturu.

Knihy Světlany Alexijevičové jsou dnes přeložené do 52 jazyků, v češtině je vydává nakladatelství Pistorius & Olšanská. Na pulty knihkupectví naposledy předloni poslalo titul Poslední svědci.