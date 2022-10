Probudí se v nebi a neví, kdo ho zabil. Román o fotografovi dostal Bookerovu cenu

Za román nazvaný The Seven Moons of Maali Almeida v pondělí před půlnocí středoevropského času získal prestižní Bookerovu cenu sedmačtyřicetiletý srílanský spisovatel Šehan Karunatilaka. Spolu s ní převzal odměnu ve výši 50 tisíc liber, tedy okolo 1,4 milionu korun. Česky dosud ani jedna z jeho dvou próz nevyšla.

Šehan Karunatilaka s vítězným románem The Seven Moons of Maali Almeida. | Foto: David Parry

Literární ocenění bylo poprvé od roku 2019 předáno za přítomnosti britské královny. Tou je po nedávné smrti Alžběty II. nyní Camilla, manželka krále Karla III. "Bylo mi ctí už dostat se do užšího výběru," řekl spisovatel podle britské BBC, když od Camilly sošku přebíral. Ceremoniálu se zúčastnila popová zpěvačka Dua Lipa. Přítomným řekla, jak ráda čte.

Agentura AFP označuje vítězný text za kousavou politickou satiru, podle literárních kritiků má v sobě zároveň prvky detektivky, hororu a love story. Odehrává se za občanské války na Srí Lance, ostrovním státě v jihovýchodní Asii, a vypráví o válečném fotografovi, který se probudí v nebi a netuší, kdo ho zabil. Seznam podezřelých je "depresivně dlouhý". Také v posmrtném životě se však protagonistovi jménem Maali krátí čas. Má sedm Měsíců ve smyslu nocí, to znamená jeden týden, aby kontaktoval své nejmilejší přátele a dovedl je ke skrýši ukrytých fotografií, které mohou otřást celou zemí. Česky by se román zřejmě jmenoval Sedm Měsíců Maaliho Almeidy.

O tom, že knihu napíše, začal Šehan Karunatilaka přemýšlet v roce 2009. "Bylo to poté, co skončila naše občanská válka a začala vyhrocená debata, kdo za co může a kolik zemřelo civilistů. Přišlo mi vhodné vstoupit do toho z perspektivy mrtvého," popsal na webu Bookerovy ceny.

Odvahu psát o současnosti neměl, proto se vrátil až do roku 1989 a začal si dohledávat dobové reálie. Na textu pracoval pět let. "Rok 1989 byl nejtemnější, který jsem si pamatoval. Zuřila etnická válka, došlo k marxistickému povstání, do konfliktu se zapojily zahraniční mocnost i protiteroristické jednotky. Byla to doba, kdy se lidé vraždili, kdy mizeli, kdy vybuchovaly bomby, byla to doba koster," popisuje.

Občanská válka na Srí Lance začala roku 1983 povstáním militantní separatistické organizace takzvaných Tamilských tygrů, která usilovala o vytvoření samostatného státu. V jednu chvíli ovládala až třetinu ostrova. Mnoho zemí včetně USA a Evropské unie považovalo Tamilské tygry za teroristy. Koncem 80. let do konfliktu zasáhla Indie. Roku 2009 se Tamilští tygři po 26 letech boje vzdali. Konflikt si za tu dobu vyžádal přes 70 tisíc mrtvých a napětí mezi většinovými buddhisickými Sinhálci a menšinovými hinduistickými Tamily v zemi přetrvává.

Přeseda poroty Bookerovy ceny, jinak bývalý ředitel Britského muzea Neil MacGregor, říká, že Karunatilakův román vyhrál díky "ambicím, rozsahu, dovednosti, odvaze, smělosti a rozpustilosti", s níž ho autor napsal. "Myslíme si, že je to kniha, která přetrvá," uvedl.

Karunatilaka, jenž studoval na Novém Zélandu a pracoval v Londýně, Amsterdamu i Singapuru, debutoval roku 2011 knihou Chinaman. The Seven Moons of Maali Almeida jsou jeho druhou prózou. Kromě toho však psal scénáře, cestopisy, texty rockových písní nebo články pro časopisy jako Rolling Stone a National Geographic. Hrál na kytaru v kapele nazvané Independent Square, chvíli se živil coby copywriter.

Nyní se stal druhým srílanským autorem, jenž dosáhl na Bookerovu cenu. Tím prvním byl roku 1992 dnes světoznámý Michael Ondaatje s později zfilmovaným Anglickým pacientem.

Letošními finalisty Bookerovy ceny byli dále NoViolet Bulawayo ze Zimbabwe nebo Američanka Elizabeth Stroutová, držitelka Pulitzerovy ceny za literaturu. Ocenění založené v roce 1969 bývalo určeno jen autorům z Británie, Irska a zemí britského Společenství. Od roku 2014 mohou Bookerovu cenu získat romány v angličtině vydané ve Spojeném království. Loni uspěl Jihoafričan Damon Galgut s titulem The Promise.