Na násilí odpoví uměním. Salman Rushdie vydá knihu o tom, jak přežil pokus o atentát

Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie se roky musel skrývat poté, co kvůli jeho románu Satanské verše Írán vyzval muslimy po celém světě, ať autora na potkání zavraždí. To se vloni málem podařilo atentátníkovi. O incidentu, z něhož se zotavuje doteď, Rushdie příští rok vydá knihu, oznámilo ve čtvrtek nakladatelství Penguin Random House.

Novinka se bude jmenovat Knife: Meditations After an Attempted Murder (Nůž: Úvahy po pokusu o vraždu) a vyjde 16. dubna 2024. Půjde už o autorovu druhou autobiografii. V té první nazvané Joseph Anton: Vzpomínky vylíčil právě roky poté, co byl ájatolláhem Chomejním v únoru 1989 odsouzen k smrti za Satanské verše.

Rushdie loni v srpnu utrpěl vážná zranění, když jej při debatě v neziskovém centru na západě amerického státu New York napadl šíitský americký muslim z New Jersey přímo na pódiu. Na jeviště zničehonic vběhl čtyřiadvacetiletý mladík s nožem a začal autora bodat. Muž, který se jmenuje Hadi Matar, byl zadržen a obviněn z pokusu o vraždu. Vinu navzdory svědkům popírá.

Rushdie utrpěl bodná zranění krku a trupu. Oslepl na jedno oko, měl poškozené nervy na ruce a strávil měsíce v nemocnici. V prvních rozhovorech si stěžoval, že se mu nedaří psát, trpí nočními můrami a zhubl o 18 kilogramů.

To vše se nyní rozhodl vylíčit detailněji. "Tohle je kniha, kterou jsem musel napsat, abych se zmocnil toho, co se stalo, a abych na násilí odpověděl uměním," říká šestasedmdesátiletý Rushdie. Knihu poprvé zmínil v létě, když skrze telemost promluvil k účastníkům literárního festivalu ve waleském městysu Hay-on-Wye. "Bude relativně krátká, pár stovek stran. A není nejjednodušší, ale já ji prostě musím napsat. Nemohu teď začít pracovat na románu, který s tímhle nemá nic společného," citoval jej deník Guardian.

Spisovatel letos získal Mírovou cenu německých knihkupců a anglicky publikoval svůj patnáctý román Victory City. Ten stihl dokončit ještě před útokem.

K českým čtenářům se z jeho děl naposledy dostala próza Quijote a soubor esejů Jazyky pravdy, které letos v překladu Martiny Neradové vydala Paseka. "Rushdie v nich popisuje současnost jako věk násilí, kdy jsou slova na každém kroku nepoctivě překrucována a překroucené významy mohou podnítit zase jen násilí," napsalo o knize Aktuálně.cz.

Salman Rushdie vzbudil nejvíc pozornosti románem Satanské verše, kvůli němuž na něj Írán koncem 80. let minulého století uvalil fatvu, to znamená náboženský edikt. Kvůli scéně, v níž proroka Mohameda ošálí ďábel, ajatolláh Chomejní vyzval muslimy z celého světa, aby Rushdieho zavraždili za údajné hanobení islámu.

Spisovatel byl následujících 13 let nucen žít v anonymitě, střežen tajnou službou stejně důkladně jako britská královna a premiér. Mezitím se mu kvůli svízelné situaci rozpadalo jedno manželství za druhým a lidé pálili jeho knihy od Velké Británie po Pákistán.

Fatvu později zmírnil íránský prezident Chátamí, v poslední dekádě však íránské státní agentury opět navýšily odměnu za jeho hlavu a současný ajatolláh Chameneí fatvu znovu potvrdil, což vyústilo v loňský pokus o vraždu.

"Byla by chyba myslet si, že atentát na slavného romanopisce se netýká také ostatních. Přeneseně je věcí celého západního světa. Míří na svobodu slova, uměleckého vyjádření, svobodu všeho druhu," uvedlo Aktuálně.cz.