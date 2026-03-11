Policie ve třech zemích podnikla razii proti krajně pravicovému nakladatelství

Policisté v Německu, Polsku a Španělsku podnikli ve středu razii proti krajně pravicovému nakladatelství Der Schelm (Šibal). S odvoláním na své zdroje o tom informovala německá veřejnoprávní stanice rbb.
Podle ní vydává nakladatelství nejméně deset let antisemitské knihy a spisy z dob 2. světové války. Bankovní konta spojená s nakladatelstvím stanice rbb dohledala v několika evropských zemích včetně Česka.
Policisté razie podnikli v pěti německých spolkových zemích včetně Bavorska a Saska. V Polsku tamní policisté prohledali tiskárnu a ve Španělsku skladiště a firemní prostory. Podle rbb patří dotčená firma známému pravicovému extremistovi z Braniborska a jeho manželce. Muž si od loňského roku odpykává trest ve vězení za trestný čin štvaní lidu.
Podle mluvčího státního zastupitelství v Karlsruhe souvisí razie s osobami, které čelí obvinění z vydávání tiskovin v rozporu se zákonem proti štvaní lidu. Zákon údajně porušily ve 488 případech, knihy a další spisy vyráběly, distribuovaly a skladovaly. Podle stanice rbb obvinění čelí šest mužů a dvě ženy původem z Německa. Kromě dotisků nacistické literatury ze 30. a 40. let minulého století nakladatelství vydávalo také spisy popírající holokaust, jejichž šíření je v Německu zakázané.
Hlavním obviněným je podle rbb majitel nakladatelství Adrian P., který pochází z Lipska a který se už před několika lety uchýlil do Moskvy. Stanice uvedla, že vytvořil promyšlený systém, který má za úkol zakrýt peněžní toky. Konta proto založil kromě bank v Německu také v několika dalších evropských zemích včetně Česka.
ŽIVĚ Cena nafty v Česku během jednoho dne překročila hranici 40 Kč
Nafta v Česku zdražila za den o více než korunu na úterních 40,29 koruny za litr. Od začátku války na Blízkém východě 28. února dosud cena nafty stoupla o víc než sedm korun na litru. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 také roste, ale pomaleji než cena nafty. Benzin v Česku od zahájení bojů v průměru zdražil o 3,27 koruny na 36,38 koruny za litr.
Paralympijská medailová žeň pokračuje. Bubeníčková má druhé stříbro
Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou. Navázala na medaili stejné hodnoty z nedělního vytrvalostního závodu biatlonistek.
ŽIVĚ Maďaři se vypravili do Kyjeva zkontrolovat poničenou Družbu
Maďarská delegace odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba, uvedla agentura MTI. Ropovodem Družba neproudí ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok.
EU chystá klíčové peníze pro Ukrajinu i bez Orbána a Fica, píše Politico
Některé země Evropské unie chtějí i přes nesouhlas Maďarska a Slovenska dodržet závazek a poskytnout Ukrajině v příštích týdnech úvěr, který je zásadní pro provoz země bránící se pátým rokem ruské agresi. Napsal to ve středu bruselský web Politico s odvoláním na dva diplomatické zdroje. Nouzový plán podle nich spřádají zástupci pobaltských a severských členů evropského bloku.
Moravec se s ČT dohodl na konci smlouvy. Citlivý detail ale řeší s právníkem
V neděli se Václav Moravec rozloučil s diváky České televize a už o dva dny později přestal být zaměstnancem veřejnoprávní televize. Vyplývá to z vyjádření tiskového mluvčího ČT Michala Pleskota s tím, že nyní Moravcovi běží půlroční konkurenční doložka. Známý moderátor se z ní chce ale vyvázat.