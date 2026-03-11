Přeskočit na obsah
Literatura

Policie ve třech zemích podnikla razii proti krajně pravicovému nakladatelství

ČTK

Policisté v Německu, Polsku a Španělsku podnikli ve středu razii proti krajně pravicovému nakladatelství Der Schelm (Šibal). S odvoláním na své zdroje o tom informovala německá veřejnoprávní stanice rbb.

Stacks,Of,Hardcover,Books,Displayed,On,Bookstore,Tables,During,Busy
Kromě dotisků nacistické literatury ze 30. a 40. let minulého století nakladatelství Der Schlem (Šibal) vydávalo také spisy popírající holokaust.Foto: Shutterstock
Podle ní vydává nakladatelství nejméně deset let antisemitské knihy a spisy z dob 2. světové války. Bankovní konta spojená s nakladatelstvím stanice rbb dohledala v několika evropských zemích včetně Česka.

Policisté razie podnikli v pěti německých spolkových zemích včetně Bavorska a Saska. V Polsku tamní policisté prohledali tiskárnu a ve Španělsku skladiště a firemní prostory. Podle rbb patří dotčená firma známému pravicovému extremistovi z Braniborska a jeho manželce. Muž si od loňského roku odpykává trest ve vězení za trestný čin štvaní lidu.

Podle mluvčího státního zastupitelství v Karlsruhe souvisí razie s osobami, které čelí obvinění z vydávání tiskovin v rozporu se zákonem proti štvaní lidu. Zákon údajně porušily ve 488 případech, knihy a další spisy vyráběly, distribuovaly a skladovaly. Podle stanice rbb obvinění čelí šest mužů a dvě ženy původem z Německa. Kromě dotisků nacistické literatury ze 30. a 40. let minulého století nakladatelství vydávalo také spisy popírající holokaust, jejichž šíření je v Německu zakázané.

Hlavním obviněným je podle rbb majitel nakladatelství Adrian P., který pochází z Lipska a který se už před několika lety uchýlil do Moskvy. Stanice uvedla, že vytvořil promyšlený systém, který má za úkol zakrýt peněžní toky. Konta proto založil kromě bank v Německu také v několika dalších evropských zemích včetně Česka.

