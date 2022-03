Podcast: Jako Hra o trůny nebo David a Goliáš. Příběh Ukrajiny a Putina je jasný

S Marií Iljašenko a Koljou Ivaskivem, básníky s ukrajinskými kořeny, o nočním bdění nad Kyjevem, chaosu války a pořádku v ukrajinských hlavách.

Říká se, že ve válce múzy mlčí. Války ale začínají slovy, a proto jsou necelý týden po zahájení ruské invaze na Ukrajinu hosty podcastu Na dotek básnířka a básník. Oba mluví dokonale česky a jedině snad jejich příjmení prozrazuje rodinné vazby na Ukrajinu.

Podcast s Marií Iljašenko a Koljou Ivaskivem si můžete poslechnout zde:

Básník a teolog Kolja Ivaskiv přišel na svět v moldavském Kišiněvě v rodině, jež pochází z Ruska a Ukrajiny. "Od začátku konfliktu jsem prakticky visel na telefonu a sledoval zprávy," popisuje Ivaskiv. "Došlo mi ale, že v rámci psychohygieny tomu musím dát limit a třeba sledovat zprávy jednou dvakrát denně. Přemýšlím nad tím, co v nás válka i na tu vzdálenost vyvolává."

Pro Marii Iljašenko bylo podobně zlomovým momentem tažení na Kyjev, kde se narodila ještě za Sovětského svazu do rodiny s ukrajinskými, polskými a českými kořeny. "Přiznávám, že jsem se v noci budila, dívala jsem se na telefon a bála se, že město padne. Když pominul počáteční šok a ukázalo se, že Ukrajinci jsou stateční a že prezident nemá pomyšlení na útěk, začala jsem poslouchat ukrajinský rozhlas. Nabíjí mě energií a těší mě. Aniž bych si je idealizovala, Ukrajinci jsou semknutí a je z nich cítit klid. Říkají svým obráncům: ‚Děkujeme vám, koťátka‘," líčí.

Podle Iljašenko současná ruská agrese změnila vnímání konfliktu nejen v Česku, ale také na Ukrajině. "Pocit byl takový, že je to někde daleko," shrnuje básnířka českou reakci na to, když v roce 2014 Rusko vedené Vladimirem Putinem rozpoutalo válku na východě Ukrajiny a anektovalo Krym.

Nyní se porozumění situaci změnilo. "Putinovi se povedlo Ukrajince stmelit a spojit," říká Iljašenko. "Spousta Ukrajinců nevěděla, kdo jsou, co chtějí a kam touží patřit. Jestli je Rusko přítel, nebo nepřítel, a co se svými dějinami. Teď už to většina Ukrajinců ví."

Oficiální kremelský narativ zní, že chce zbavit Ukrajinu "nacistů a narkomanů", jak se o tamní vládě a prezidentovi Volodymyru Zelenském vyjadřuje Putin a ruská moc. "Vlastně mi vždy znovu vyrazí dech," popisuje Kolja Ivaskiv svůj dojem z ruské propagandy ve státních médiích, "ta fiktivní obvinění, nekonečné množství záminek a dezinformací. Je v tom něco zalykajícím způsobem děsivého."

Marie Iljašenko sice vystudovala rusistiku, oficiální ruská média však nesleduje. "Napadlo mě podívat se, ale nejsem tak odvážná. Většina Rusů je masírovaná propagandou, takže jí věří, i když nedává smysl. Teď ale ve vyprávění propagandy vzniká trhlina: Věřili, že jejich synové a manželé šli osvobodit Ukrajinu a vrátí se za pár dnů," všímá si Iljašenko.

Ta pro pražské Národní divadlo nejnověji připravila překlady ukrajinských básní, které za její účasti tuto středu večer uvede Nová scéna v online vysílaném programu nazvaném Emergency Briefing: Ukrajina. Jeho hosty budou dále ukrajinistka Lenka Víchová a rusista Ondřej Soukup z Hospodářských novin.

"Báseň vypadá jako něco zbytečného a na okraji. Ukazuje se ale, že báseň umí zkratku, do které se vejdou emoce, s nimiž se lidé mohou ztotožnit," věří Marie Iljašenko. "Ukrajinci to vědí a prožívají," dodává.

Vítejte u podcastu Na dotek, hostem Petra Viziny jsou dnes básníci Kolja Ivaskiv a Marie Iljašenko.