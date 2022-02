Podcast Na dotek: Posvátná místa se v Česku rodí i dnes

Se spisovatelem a pedagogem Václavem Vokolkem o zázraku, který se "nehodil do krámu" úřadům, církvi, ani Boženě Němcové. A také o tom, jaké je to stát se v 65 letech bezdomovcem.

"Fascinovalo mě, že ten příběh zničil holkám život," vypráví Václav Vokolek o událostech z poloviny 19. století, časů, kdy se třem dívkám v obci Mcely u Nymburka údajně opakovaně ukázala Matka Boží, rozmlouvala s nimi a zjevila jim tajemství. Zasutá historie s nešťastným koncem se stala centrálním motivem Vokolkova románu Krajiny zjevení, který nedávno vydalo Argo.

Autor připomíná, že při dohadech o pravosti mcelského mariánského vidění zněly skeptické hlasy tehdejší církve, úřadů i vlastenců. Později se událost vysvětlovala třeba tím, že dívky měly halucinace z hub, případně že si z nich vystřelila excentrická komtesa z nedalekého zámku.

"Kličkuji mezi možnostmi, zázrak ale nevylučuji," vysvětluje Vokolek, autor dvou desítek knih o posvátných místech Čech. "Myslím, že sakrálno existuje a ty dívky opravdu něco viděly," míní. Dnes už se přitom podle něj nemluví o posvátnu, nýbrž kosmických energiích. Přesto je přesvědčen, že u nás stále vznikají nové sakrální lokality. Jejich návštěvníky chodí pozorovat.

V románu čtenáře bere nejen do středočeských Mcel a Milovic, ale také do italských Dolomit. A rovněž na místo imaginární, do filmového Městečka Twin Peaks. "Nemám televizi a takové věci mě nezajímají, ale když mě studenti upozornili na Lynchovu sérii, pochopil jsem, jak psát nově," vzpomíná Vokolek na své setkání s dílem amerického režiséra, jehož považuje za svého spojence.

"Kdyby Lynch natočil Twin Peaks před padesáti lety, nikoho by to nezajímalo, byl by to propadák. Létalo se do kosmu, věřili jsme na technickou budoucnost," uvažuje Vokolek. Filmař ale podle něj v pravý čas připomněl milionům diváků, že existuje také jiný než pouze materiální a viditelný svět. Aby byl ovšem člověk schopný posvátnost místa vnímat, potřebuje určitou průpravu, je přesvědčen Vokolek. "Třeba představu, kterou mají židé, že Bůh je všude," přibližuje.

"V knize připomínám příběh dívek, které dopadly špatně. Tehdejší svět se proti nim spikl, nedostaly šanci, nikdo se jich nezastal. Ale nejsou zapomenuté. Chtěl jsem se přiřadit k těm, kdo je připomenou," říká.

