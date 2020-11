Podcast Na dotek: Holzmannův "přitroublý" humor je velmi sofistikovaný, říká Kolman

S filozofem Vojtěchem Kolmanem o smíchu jako reakci na strach i podobnostech mezi filozofy a televizními komiky.

Co říkáte? Felix Holzmann na archivním snímku se svým dlouholetým komediálním partnerem Františkem Budínem. | Foto: Česká televize

"Filozofie má, podobně jako humor, překvapit. I když určitě ne za každou cenu, měla by překvapit plodně," rýsuje docent staroslavné Univerzity Karlovy Vojtěch Kolman spojnici mezi myšlením a vtipem. Tedy mezi dvěma světy, které se protnuly v jeho nové knize nazvané Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce. Právě ji vydalo Argo.

Titul odkazuje k jednomu ze skečů populárního komika Felixe Holzmanna, který žil v letech 1921 až 2002 a své scénky obvykle zakládal na nedorozumění, jež pramení z odlišného chápání jazyka. Podle Kolmana právě komikova vystoupení dobře ilustrují, čím se zabývá filozofie.

Podcast s Vojtěchem Kolmanem si můžete poslechnout zde:

Stejně tak ovšem platí, že některé filozofické práce dosahují komického efektu svou komplikovaností. Byť bohužel nezáměrně. "Už kdosi přede mnou si všiml, že filozofické texty se v některých rovinách absurdity podobají textům komediálním," poznamenává Kolman.

Felix Holzmann, který se objevuje v Kolmanově filozofickém textu, pocházel z bilingvního prostředí česko-německé rodiny. K jeho poznávacím znakům patřil slaměný klobouček, brýle s kulatými obroučkami a zpěvavé protahování koncovek.

Jeho skeče měly obvykle podobu dialogu s někým "rozumnějším". Hereckým partnerem mu dlouhá léta byl účetní a rovněž příležitostný konferenciér František Budín. Později vystupoval s Lubomírem Lipským, Miroslavem Šimkem, ale také Karlem Gottem či Ivou Janžurovou.

Po komikově smrti se objevila dosud nedostatečně doložená tvrzení, že za druhé světové války sloužil v německé armádě a poté údajně strávil rok v sovětském zajetí.

Holzmannův humor proslavily na přelomu 70. a 80. let zábavné pořady Československé televize, především známé Televarieté.

"Vtip může znamenat vhled, má vzbudit porozumění," připomíná autor knihy, v níž humor Felixe Holzmanna slouží jako úvod do filozofického myšlení. Nebo jej spíš dokresluje. "Může se to podařit, ale také nemusí, samozřejmě. Je otázka, jestli se to povedlo mé knize."

