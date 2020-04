Podcast Petra Viziny: Od dob Josefa Lady humor zesurověl, říkají Plachý s Nejedlým

S výtvarníkem Jaromírem Plachým a literárním kritikem Janem Nejedlým o vulgaritě, omastku chudých a černém humoru.

Lidová tvořivost nespí ani v těžkých časech. Přestože nouzový stav a karanténa vydání knihy nazvané Lidová tvořivost prozatím odložily. Její autoři, literární kritik a spisovatel Jan Nejedlý i výtvarník Jaromír Plachý, hledají perličky lidového humoru doslova na dně. Dno s odhadem 49 sprostými slovy a 92 sprostými obrázky bude pro leckoho ležet dost hluboko. Existuje však seriózní důvod, proč Nejedlý s Plachým lidový humor zkoumají.

"Průpovídky, které jsou v naší knížce, obdivuju už od dětství," vysvětluje Nejedlý. "Když jsme se přestěhovali do Klánovic, první cesta s mým tatínkem vedla do hospody U Daschů. Fascinovala mě nástěnka u pípy s vytištěnými průpovídkami. Jednu si pamatuju dodnes. 'Přítel mojí ženy je i mým přítelem, neboť kdo mou brázdu orá, šetří můj pluh pro brázdy jiné.' Přemýšlel jsem nad tím celé dětství, fascinovalo mě to. Sprosté mi to nepřišlo, možná až trochu moudré," přiznává kritik počátek své fascinace lidovou tvorbou, obvykle vyrytou na veřejných pisoárech nebo žákovských lavicích.

Za svého předchůdce Nejedlý s Plachým považují Josefa Ladu a jeho Ilustrovanou frazeologii. Drobnou knihu, v níž si klasik dělal legraci z rozdílu mezi psaným a kresleným sdělením. "Jen humor od Ladových dob trochu zhrubl a zesurověl," konstatuje Nejedlý.

"Snažil jsem se obrázky kreslit co nejblbější, přesně tak tomu humoru vyhovují," potvrzuje výtvarník Plachý. Ten krom knižních ilustrací také vytváří počítačové hry ve studiu Amanita, jež prorazilo na světové trhy také s Plachého hrou nazvanou Chuchel.

Lidovou tvořivost podle Nejedlého nelze vymýtit, jejím konzervačním prvkem je vulgarita. Díky ní zůstává lidová tvorba autentická a při zemi, se sprostými hláškami nevystoupí bavič na turné nebo v televizi.

Jedinou výjimkou bylo podle literárního kritika vystoupení prezidenta Miloše Zemana v rozhlasovém projevu z Lán. "Říká se, že 'sprostota je omastek chudejch'. Z toho vysílání jsem měl pocit, že okradli chudého. Prezident použil slova, která nejsou určena vrchnosti."

Dvojice Nejedlý & Plachý doposud společně vydala například leporelo Tři naháči na tryskáči, sbírku Malý humorista nebo antologii dětské poezie Mistr sportu skáče z dortu.

