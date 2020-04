Nakladatelé: Knižní trh ztratí až 3 miliardy korun, Zaorálek nekomunikuje

Knižní trh z předloňských 8,3 miliardy korun klesne až o 3 miliardy korun a počet vydávaných titulů z 15 tisíc na třetinu. O práci přijdou zaměstnanci nakladatelství, redaktoři, překladatelé, grafici, sazeči nebo pracovníci polygrafického průmyslu. V úterní zprávě před tím varuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Svaz, který sdružuje přes 150 velkých i malých českých nakladatelů a vede ho spisovatel a majitel nakladatelství Práh Martin Vopěnka, před necelými dvěma týdny požádal představitele vlády o miliardu korun na záchranu knižního trhu. "Tato částka je minimem, které zásadně zvýší šanci na záchranu knihkupecké i nakladatelské části knižního trhu," vysvětluje.

Zatímco premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO "nahlédli vážnost situace, uznali naše argumenty i výši požadované pomoci", ministra kultury z ČSSD Lubomíra Zaorálka "následné výstupy do médií i chybějící komunikace" v představitelích svazu "vzbuzují vážné obavy, zda vzal naše argumenty dostatečně vážně".

Zaorálek ve středu po poledni reagoval, že se zástupci knihkupců a nakladatelů mluvil opakovaně a jako milovník knih si přeje udržení trhu. Žádost o miliardu korun a "tento způsob vymáhání mimořádných dotací silnými hráči na státu" mu ale připadá "přes čáru", řekl.

"Na vládu předkládám balíček pro záchranu kultury, jehož součástí je i podpora malých nakladatelů, jak jsem uvedl již několikrát. Vládní prioritou je pomoci především těm, za kterými nestojí velcí, silní vlastníci," říká ministr kultury, podle nějž na "velké a ziskové" nakladatele už myslí vládou přijatá opatření ministerstva průmyslu a obchodu jako podnikatelské úvěry Covid a odklad nájmů pro firmy, případně opatření ministerstva práce a sociálních věcí jako kurzarbeit.

"Usiluji o to, aby knihkupectví byla otevřena co nejdříve, ideálně po Velikonocích. Mrzí mě, že mi po jednání velcí knihkupci sdělili, že o brzké otevření svých knihkupectví nestojí, protože by to pro ně byl danajský dar," doplňuje Zaorálek.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů zastupuje vydavatele vytvářející více než 90 procent objemu knižního trhu včetně největšího Albatrosu a Euromedie, členy představenstva jsou dále zástupci nakladatelství Mladá fronta, Host, Jota, Portál nebo distribuce Kosmas.

Lubomír Zaorálek v nedávných rozhovorech avizoval, že na vládě předloží záchranný balíček pro celé kulturní odvětví ve výši 1,5 miliardy korun. V pondělním rozhovoru pro týdeník Respekt zmínil, že jeho součástí má být "speciální kolonka pro malé nakladatele", se kterými se setkal přes videokonferenci. Server Mediář.cz pak včera otiskl výrok Zaorálkovy mluvčí, podle níž bude pomoc směrovat těm malým vydavatelům, kteří v minulosti žádali ministerstvo o granty.

Zaorálkův záchranný balíček pro kulturu byl pod názvem Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru covid-19 na sektor kultury předložen včera na vládě, ta však jeho projednávání přerušila do středy.

V úterý dopoledne agentura ČTK napsala, že Zaorálek vládu místo 1,5 miliardy korun na podporu kultury požádá o 1,16 miliardy. Z tého částky půjde na živou kulturu včetně knih 440 milionů korun.

Zástupci českého knižního trhu se po vypuknutí epidemie koronaviru, v jejímž důsledku vláda v první polovině března uzavřela také všechna knihkupectví, rozdělili na tři skupiny. Největší nakladatelé jednají s ministrem prostřednictvím Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Kromě toho ale vzniklo volné sdružení nazvané Cech malých nakladatelů, které sestavili Jiří Fiedor z nakladatelství Pulchra a Daniel Podhradský z Dauphinu.

Zájmy malých nakladatelů chce hájit také spolek Knihex, jehož představitelka Karolína Voňková vyzává čtenáře, aby kupovali knihy přímo v e-shopech nakladatelství, nikoli u zavedených distribucí.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů v úterní zprávě upozorňuje, že knižní trh stojí z 99 procent na vlastních nohách, přičemž granty na vydávání knih tvoří méně než půl procenta objemu.

"V knižním trhu nejsou žádní zřizovatelé, nespadá pod stát, pod kraje ani pod města. Za vším je třeba vidět firmy, živnostníky a nezávislé tvůrce. A ti všichni jsou teď na pokraji kolapsu," uvádí svaz, podle nějž knižní trh dodává do státního rozpočtu přes miliardu korun ročně. O stejnou částku teď proto v nouzi žádá stát.

Podle svazu je nejohroženější knihkupecká síť, která "bez rychlé a podstatné podpory nemůže současnou situaci přežít", neboť knihkupci nemají z čeho platit závazky. To vzhledem k provázanosti trhu existenčně ohrožuje distribuce a většinu nakladatelů.

"Očekáváme pokles knižního trhu v letošním roce nejméně o 30 procent, pravděpodobně však ještě propastnější. Knižní trh ztratí až 3 miliardy obratu," prorokují zástupci svazu. Ten kromě miliardy korun okamžité pomoci žádá také osvobození knih od DPH a nabízí ministerstvu kultury, že vytvoří etickou komisi, která by dohlížela na správnost čerpání případných dotací.

Pražský magistrát v pondělí ústy radní pro kulturu Hany Třeštíkové z hnutí Praha sobě oznámil, že na podporu českých nakladatelů od nich koupí tituly za deset milionů korun pro Městskou knihovnu.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v pondělních Událostech České televize naznačil, že v další vlně otevírání obchodů po Velikonocích by mohlo dojít také na knihy. "Uvažujeme i o knihkupectvích," řekl.