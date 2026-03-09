Na Lipském knižním veletrhu se představí 14 českých autorek a autorů

Na letošním Lipském knižním veletrhu se představí 14 českých autorek a autorů. V pondělí o tom v tiskové zprávě informoval Jiří Sedlák z Moravské zemské knihovny v Brně. O polovinu větší bude letos také český stánek na veletrhu. Na českou literaturu se nyní v německy mluvících zemích upírá mimořádná pozornost. Česko bude totiž na podzim hlavním hostem Frankfurtského knižního veletrhu.
Knižní veletrh v největším saském městě Lipsku se bude konat od 19. do 22. března. Obvykle na něm bývala některá ze zemí hlavním hostem, letos bude pozornost soustředěna na řeku Dunaj a literaturu v zemích, kterými protéká, tedy třeba i na Slovensko. Veletrh doprovází akce Leipzig liest (Lipsko čte), na které budou spisovatelé ze svých knih předčítat na veletržních stáncích, ale například i v zoologické zahradě či u jezera. Českou literaturu představí 14 autorů a autorek na 17 akcích po celém městě.
Podle generálního ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka nabírá prezentace české literatury s blížícím se čestným hostováním ve Frankfurtu na intenzitě. "S blížícím se datem frankfurtského veletrhu cítíme spolu s našimi nakladatelstvími a spolupracujícími organizacemi vzrůstající zájem o české autorky a autory," uvedl v tiskové zprávě Kubíček. To se podle něj odráží právě i na účasti na veletrhu v Lipsku, kde bude mít Česko tentokrát o polovinu větší stánek. I letos bude mít osvědčený slogan Ahoj!.
V Lipsku vystoupí ve veletržním týdnu mimo jiné Michal Ajvaz, Jiří Hájíček, Markéta Pilátová, Marek Torčík či Vratislav Maňák. Součástí českého programu bude také večer věnovaný tvorbě výtvarníků Jiřího Šalamouna a Evy Natus-Šalamounové, kterou představí jejich dcera Barbara. Ilustrátor Jiří Šalamoun se proslavil mimo jiné postavou Maxipsa Fíka.
Česko bude letos čestným hostem prestižního Frankfurtského knižního veletrhu. Prezentovat se bude pod heslem Země na pobřeží, které odkazuje na Zimní pohádku od Williama Shakespeara. Anglický dramatik v ní umístil Bohemii, tedy Čechy, na mořské pobřeží.
Už na závěr loňského ročníku frankfurtského veletrhu začal symbolicky Rok české kultury. Organizátoři se během něj snaží v Německu, Rakousku a Švýcarsku zviditelnit českou kulturu a především literaturu. Jedna z akcí roku kultury se konala například i na okraj únorové Mnichovské bezpečnostní konference. Se spisovateli Jáchymem Topolem a Tomášem Kafkou na ní vystoupil i prezident Petr Pavel.
