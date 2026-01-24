KVÍZ: Co věta, to jedna chyba. Odhalíte lež v tvrzeních o slavných románech?

„Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu,“ říkal spisovatel Borges. Pokud tenhle pocit sdílíte, určitě si pamatujete názvy známých literárních děl, jména jejich autorů či hlavních hrdinů. V našem kvízu najdete 15 tvrzení o slavných románech a vaším úkolem bude odhalit v každém z nich jednu chybu. Tři nabízené možnosti, z nichž jen jediná je pravdivá, vám pomohou.
Třetí senzaci Bartůňková už nezvládla. V Melbourne skončili i Plíšková a Macháč
Nikola Bartůňková skončila na Australian Open ve 3. kole. 19letá česká kvalifikantka podlehla Belgičance Elise Mertensové 0:6, 4:6. Karolína Plíšková prohrála s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA. Světové devítce podlehla dvakrát 3:6. Skončil i Tomáš Macháč, který prohrál čtyřapůlhodinový zápas s pátým nasazeným italským tenistou Lorenzem Musettim 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6.
ODS jim dala peníze a nevěděla na co, míní Klempíř a odhaluje, jak to bude s ČT a ČRo
Ministr kultury Oto Klempíř z hnutí Motoristé říká, že ještě předtím, než vláda Andreje Babiše řekne, s jakými příjmy mohou ČT a ČRo do budoucna počítat, je třeba určit, co mají média veřejné služby pro náš stát plnit. „Zastávám názor, že rozsah veřejnoprávních médií by se oproti dnešku neměl příliš modifikovat,“ zdůrazňuje.
Kolik stojí koupit Grónsko? Putin nabízí překvapivou odpověď
Dvě stě až dvě stě padesát milionů amerických dolarů. Na takovou částku vyčíslil ruský prezident Vladimir Putin hodnotu Grónska. Vládce Kremlu vycházel z čísel, za která Spojené státy v minulosti koupily Aljašku od Ruska. Putin dodal, že Moskva nemá s případným nákupem Grónska Amerikou žádný problém. Podle západních médií se tak Kreml snaží celou situaci využít k oslabení NATO.
Kushnerova vize nové Gazy plné mrakodrapů je naivní, hodnotí experti
Moderní města plná elegantních mrakodrapů, čisté pobřeží lákající turisty a nejmodernější přístav vyčnívající do Středozemního moře - tak by v očích Jareda Kushnera, amerického poradce pro Blízký východ a zetě prezidenta Donalda Trumpa, mohlo vypadat izraelskou armádou nyní zdevastované Pásmo Gazy.
Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.