Český komiks na tom nikdy nebyl lépe. Prestižní časopis mu věnuje celé číslo

Moderní český komiks se začíná hlásit o slovo ve světě. Brusel, který bývá označován za hlavní město evropského komiksu, nyní navštíví tucet českých komiksových výtvarníků. Tedy alespoň skrze svoji tvorbu.

Vlivný belgický časopis Stripgids v aktuálním čísle představuje díla Jiřího Gruse, Pavla Čecha, Lucie Lomové a dalších talentovaných umělců.

"Je to jedna z nejrozvinutějších komiksových scén," říká o Belgii komiksový historik Pavel Kořínek, který se na výběru autorů podílel. Český fokus v časopise Stripgids také Kořínek opatřil vyčerpávajícím článkem o historii tuzemského komiksu - od dob prehistorických, kdy se u nás komiksům ještě říkalo "humorné pásky", až po současnost.

Nyní tedy to nejlepší z domácí tvorby uvidí čtenáři v zemi, kde vznikl Tintin, Šmoulové či Lucky Luke. V zemi, která spolu s Francií utváří tradiční model "evropského" komiksu.

Český komiks na tom podle Kořínka nikdy nebyl lépe než dnes. "Alespoň tedy co se týče různorodosti, nápaditosti a ambicióznosti publikovaných prací. Charakterizuje ho sebedůvěra, nakažlivé nadšení a chuť vyprávět i experimentovat," míní.

Není lepší důkaz rozmanitosti než prolistovat stránkami, které v Belgii představují domácí výtvarníky.

Jiří Grus má v časopisu ukázku ze svého trutnovského fantasy eposu Drak nikdy nespí, kde vyniká jemná práce s cihlově červenou barvou. Vojtěch Mašek se uvádí jako výtvarný experimentátor s úryvkem ze svého vrcholného počinu, loňského až monstrózního díla Sestry Dietlovy, kde každá stránka představuje souboj několika vrstev a výtvarných technik.

Zastoupen je ale také starosvětsky poetický kreslíř Pavel Čech či Petr Kopl s příběhem zacíleným na děti, který by zrovna v rodišti Šmoulů mohl snadno zarezonovat.

Je to možná drobná událost, ale také další signál, že současný český komiks si zaslouží překročit hranice. Což se také děje. Zmíněný komiks Jiřího Gruse Drak nikdy nespí vyjde kompletně ve Francii u největšího tamního nakladatelství Casterman.

V belgickém časopise též zastoupený Hza Bažant nakreslil komiks La Danseuse de Mao podle scénáře Francouze Oliviera Richarda, který vyšel letos v zimě v Paříži. A další z talentovaných kreslířek nastupující generace kreslířka Lenka Šimečková právě kreslí očekávaný kyberpunkový komiks pro americké nakladatelství Lion Forge.

Belgičané - a díky spolupráci Českých center v Bruselu a Rotterdamu též Nizozemci - nyní mohou spatřit ucelený vzorek domácí tvorby na stránkách časopisu Stripgids, který od roku 1971 hrál důležitou úlohu pro rozvoj belgické komiksové scény.

"Otiskoval rozhovory, zasluhoval se o reprinty," říká o magazínu Pavel Kořínek. "V současné podobě, jejíž páté číslo teď vychází a obsahuje právě český fokus, je to výpravná revue o komiksu, ve které se texty o historii mísí s představováním tvůrců i knih či analýzami výtvarných technik."

Je to zkrátka podle mnohých odborníků nejrespektovanější komiksový časopis v zemích Beneluxu. "Jediný článek, byť sebevětší, záplavu překladů z češtiny nezahájí," podotýká Kořínek. "Může ale pomoci zvyšovat povědomí, přispívat k narůstajícímu tušení o tom, že se v České republice něco zajímavého komiksového děje a třeba u někoho, nakladatele, kritika či kohokoli, může přispět k rozhodnutí podívat se na to blíž a detailněji."

Časopis Stripgids bude zítra, tedy v úterý 11. června, představen nejprve v Amsterdamu, kde dojde v knihkupectví Boycott Books také na křest nizozemského překladu komiksově pojaté knihy Podivuhodná robotí expedice českého autora a ilustrátora Jindřicha Janíčka. O den později pak bude časopis Stripgids uveden v bruselské knihovně Muntpunt.

Přitom Jindřich Janíček se ani do výběru ve Stripgids nedostal, ačkoli jeho "kombinace citu pro výtvarnou nostalgii s výjimečnou technickou brilancí" si podle Kořínka pozornost zaslouží. "Nejlepší zprávou pro český komiks je nakonec to, že stejných portfolií by šlo bez ztráty kvality sestavit ještě několik," říká autor prezentovaného výběru Kořínek. Tak ať se v zemi Tintina uchytí.