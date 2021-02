Japonce v pandemii uklidňuje slavný spisovatel. Murakami jim pouští bossa novu

Útěchu všem, ve kterých pandemie koronaviru vzbuzuje úzkost či stres, nabídl japonský spisovatel Haruki Murakami ve svém zvláštním rozhlasovém pořadu. Chmury se pokusil rozptýlit tím, že posluchačům pouštěl písně z žánru bossa nova.

"Teď, kdy zažíváme dobu úzkosti, doufám, že se vám podaří alespoň na chvilku si odpočinout," řekl Murakami v živém hudebním pořadu nazvaném Murakami Jam - Blame It on the Bossa Nova, ve kterém přední japonští interpreti hráli bossa novu, jazz a klasickou hudbu.

Podle agentury AP se autor bestsellerů jako Norské dřevo nebo 1Q84 navzdory pandemii snaží udržovat pravidelnou denní rutinu. Každý den chodí běhat a píše. Dříve často cestoval po světě, teď zůstává v Japonsku.

Ve vysílání Murakami vyslovil obavu z diskriminace a předsudků vůči pacientům, kteří trpí nemocí covid-19. Za možnou léčbu považuje právě poslech rytmické brazilské bossa novy. "Myslím, že dobrá hudba lidi uzdravuje a povzbuzuje v nich vlídnost," řekl spisovatel, který v Japonsku kdysi provozoval jazzový klub.

Nedělní rozhlasový pořad trval zhruba dvě hodiny. Murakami v něm přečetl i svou povídku nazvanou The 1963/1982 Girl from Ipanema, která odkazuje na slavnou píseň z žánru bossa nova, v 60. letech minulého století oceněnou soškou Grammy. Skladbu Antonia Carlose Jobima nazpívala Astrud Gilbertová. V Murakamiho povídce vypravěč vzpomíná právě na to, jak potkal snovou dívku z písně. Naživo k tomu v japonském rozhlase hrála dvaačtyřicetiletá kytaristka specializující se na klasickou hudbu Kaori Muraji.

K dalším účinkujícím patřili zpěvačka bossa novy Lisa Ono, což je osmapadesátiletá Japonka narozená v brazilském São Paulu, a dále jazzová pianistka Junko Onishi, popová zpěvačka Miu Sakamoto nebo klavírista Yosuke Yamashita.

Pořad byl vysílán živě ze studia Tokyo FM, kvůli pandemii však natáčení mohlo na místě sledovat jen 100 posluchačů předem vybraných v loterii. Záznam pořadu s anglickými titulky je k vidění on-line do středy 24. února za 4800 jenů, v přepočtu necelých tisíc korun.

Hudba hraje v knihách Harukiho Murakamiho podstatnou roli, například jeho román Norské dřevo se jmenuje podle písně Norwegian Wood od Beatles. V próze 1Q84 zase figuruje Sinfonietta Leoše Janáčka. Autor mimo jiné napsal esej pro booklet desky Kafka na pobřeží: Tribute To Haruki Murakami, kterou natočil český klavírista Emil Viklický.

Romanopisec donedávna přísně střežící své soukromí a nevystupující na veřejnosti od srpna 2018 každý druhý měsíc uvádí rozhlasový pořad, a to od srpna 2018 vždy na celostátní síti 38 stanic sdružených pod hlavičkou Tokyo FM. Show nazvanou Murakami Radio dlouho předtáčel, až na silvestra poprvé vysílal živě. Už vloni na jaře, kdy svět zažíval první vlnu pandemie koronaviru, Murakami uvedl speciální díl s cílem rozptýlit všechny, kdo kvůli nouzovému stavu museli zůstat doma.

Haruki Murakami debutoval roku 1979 románem Slyš vítr zpívat. Jeho prvním bestsellerem se koncem 80. let stala dobová romance Norské dřevo. Několika díly se dotkl citlivých témat japonské společnosti, například souborem povídek Po otřesech. Ten se vrací k ničivému zemětřesení v Kóbe, kde autor vyrůstal, a sarinovému útoku v tokijském metru z roku 1995.

V jiných knihách se ohlížel za studentskými stávkami z 60. let, které poznamenaly jeho generaci. "Se zážitkem z osmašedesátého možná souvisí Murakamiho snaha pouštět se pod povrch, přeneseně vzato nezrazovat ideje, ne je vykřikovat, nýbrž naplňovat, usilovat o 'vnitřní poctivost'," napsalo Aktuálně.cz předloni, kdy spisovatel oslavil sedmdesátiny.