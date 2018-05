Izraelec Grossman na Světu knihy: Média znečišťují jazyk, očistí nás literatura

IZRAEL NA SVĚTĚ KNIHY 2018 a DAVID GROSSMAN: Takhle úžasné to včera bylo. David Grossman byl zcela obležen svými čtenáři. Jeho nová kniha Přijde kůň do baru byla beznadějně vyprodaná ještě před koncem autogramiády. Máme velkou radost, že s Davidem Grossmanem přišla i jeho dvorní překladatelka Lenka Bukovská, právě jejímu umění totiž vděčíme za to, že si Davida Grossmana můžeme přečíst i česky. *** ISRAEL AT THE BOOK WORLD 2018 and DAVID GROSSMAN: It was absolutely amazing yesterday. David Grossman could not be more charming and the huge crowds of his readers were waiting in long lines to get their copies of his books signed. His new book A Horse Walks into a Bar was sold out even before the end of the event. We are very happy that together with David Grossman, came his translator Lenka Bukovska without whose great talent and immense dedication we would not be able to read David Grossman’s books in Czech.