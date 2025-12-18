Francouzi hltají Sarkozyho vězeňský deník. Prodalo se 100 tisíc kusů za týden

Politická kariéra bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho je ve světle rostoucího počtu právních problémů v troskách. Úspěchy ovšem zažívá na literárním poli - jeho chvatně sepsané knihy o nedávných zážitcích z vězení se za necelý týden prodalo na 100 000 výtisků, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na Sarkozyho vydavatele.
Sedmdesátiletý Sarkozy vytěžil z pobytu za mřížemi, kde na přelomu října a listopadu strávil tři týdny, 216 stránek knihy nazvané Le journal d'un prisonnier (Deník vězně) a vyrazil také na celonárodní turné, během nějž se setkal s nadšenými čtenáři.
"Během pouhých několika dní od vydání se prodalo 98 610 výtisků Deníku vězně! Fenomenální bestseller," napsalo na síti X nakladatelství Fayard, které se odvolává na údaje o prodeji od skupiny pro průzkum trhu NielsenIQ GfK.
Kniha popisuje Sarkozyho každodenní boj s hlukem a nekvalitním jídlem, ale vzbudila rozruch také svým politickým poselstvím. Bývalý předseda pravicové strany Republikáni v ní mimo jiné píše o rozhovoru s vůdkyní krajní pravice Marine Le Penovou a naznačuje možnou alianci mezi tradiční pravicí a ultrapravicí Le Penové.
Bývalou hlavu Francie poslal prvoinstanční soud na pět let do vězení v kauze nelegálního financování její vítězné prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sarkozy byl v pařížské věznici La Santé od 21. října do 10. listopadu.
Pařížský soud v polovině listopadu rozhodl, že na odvolací řízení může Sarkozy počkat na svobodě pod podmínkou soudního dohledu. Odvolací řízení se bude konat od 16. března do 3. června příštího roku.
Od svého jediného funkčního období se Sarkozy stal vlivným politickým hráčem v zákulisí francouzské pravice a plodným autorem memoárů a knih. Mezi jeho nejnovější díla patří Le Temps de Combat (Doba bojů, 2023), Le Temps des tempêtes (Doba bouří, 2020) a Passions (Vášně, 2019).
