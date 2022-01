Mailerovy eseje vydá jiné nakladatelství. Není to cancel culture, ujišťuje syn

Antologii textů dnes již nežijícího Američana Normana Mailera, která se na pultech objeví příští rok u příležitosti 100. výročí jeho narození, nakonec místo nakladatelství Random House vydá Skyhorse Publishing. Podle amerického webu je to důsledek cancel culture, literární agent i Mailerův syn takovou interpretaci odmítají.

Že Mailerovo dílo vydá Skyhorse, agentuře AP potvrdil literární agent Andrew Wylie. Podle deníku New York Times budou součástí svazku eseje o demokracii, dosud neznámé texty z pozůstalosti, korespondence, rukopisy či přepisy interview.

Skyhorse na sebe v posledních letech několikrát upozornil coby vydavatel děl kritizovaných autorů, od nichž se distancovaly větší firmy. Kromě životopisu režiséra Woodyho Allena, jenž v 90. letech minulého století čelil nařčení z údajného obtěžování své adoptivní dcery, zveřejnil Skyhorse také knihu literárního vědce Blakea Baileyho o Philipu Rothovi. Bailey byl obviněn ze sexuálního obtěžování.

Firma rovněž uzavřela smlouvu na vydání dvou knih Garrisona Keillora, dlouholetého moderátora hudebního pořadu A Prairie Home Companion. Spolupráci s ním rozvázaly rozhlas Minnesota Public Radio i deník Washington Post poté, co byl moderátor obviněn z obtěžování.

Skyhorse Publishing ale také zveřejnil desítky knih spekulujících o atentátu na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho nebo bestsellerový titul od aktivisty bojujícího proti očkování Roberta F. Kennedyho mladšího, připomíná agentura AP.

Novinář, spisovatel, dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny a někdejší neúspěšný kandidát na newyorského primátora Norman Mailer žil v letech 1923 až 2007. K jeho rozporovaným textům patří esej z roku 1957 nazvaná Bílý černoch (The White Negro). V ní se skrze postavu takzvaného protestujícího hipstera, kterého společnost potřebuje, aby nepodlehla kulturní uniformitě, přihlásil k tehdejším beatníkům a jejich jazyku. V textu ale rovněž vyslovil přesvědčení, že američtí černoši žijí primitivněji než běloši a že je pro ně "tělesná slast podstatnější než ta myšlenková".

Byť o nich psal obdivně, v textu černochy označoval výrazem "negro", dnes užívaným v hanlivém slova smyslu.

Už v době vydání tezi kritizoval černošský spisovatel a autorův blízký přítel James Baldwin, podle nějž Mailer zbytečně posílil stereotyp o černoších jako lidech projevujících se spíš tělesně než intelektuálně.

Že právě kvůli této eseji Mailerovu antologii nyní nevydá nakladatelství Random House, tento týden napsal web The Ankler. Ten také připomněl, že spisovatel se několikrát popral na veřejnosti a roku 1960 v opilosti dvakrát bodl kapesním nožem svou tehdejší manželku Adele Moralesovou. Život jí zachránili doktoři, Mailer byl v nemocnici zatčen a vyvázl s podmínkou. Moralesová se s ním v roce 1962 rozvedla. Mailer postupně vystřídal šest manželek, měl devět dětí.

New York Times jej dnes charakterizují jako autora "proslulého neomaleností, fyzickým násilím, mizogynním a útočným chováním", časopis Time jej už dříve zařadil do "panteonu šovinistických prasat" za výroky "feministky se snaží zničit tajemství života" nebo "ženy by měly být zavřeny v klecích". Od něho se distancoval už sám Mailer a tvrdil, že ženy miluje.

Podle webu Ankler upustil Random House od nápadu vydat antologii po stížnostech mladších zaměstnanců firmy. Literární agent Andrew Wylie to však teď popírá. "Je to prostě rozhodnutí redakční rady," tvrdí.

Dle New York Times nakladatelství jen zvažovalo vydání antologie, nakonec ale dědicům neučinilo formální nabídku, což na tamním knižním trhu není neobvyklé. "Je to po nějakém čase první větší kniha Normanových textů, která vyjde v dnešní éře, a vzbudí spoustu otázek. Podle mě se prostě nesžili s představou, že by ji měli vydat právě oni," doplňuje spisovatelův nejmladší syn John Buffalo Mailer. Ten by sice byl rád, kdyby na knize mohl spolupracovat s Random Housem, "pochybuji ale, že by se snažili Normana Mailera zakázat," dodal.

Na sociálních sítích se přesto šíří komentáře o tom, že Mailer se stal nejnovější obětí takzvané cancel culture, dodává agentura AP. Také podle New York Times případ mezi americkými nakladateli oživil debatu o tom, zda se dnes větší firmy nebojí publikovat potenciálně sporné autory, aby se nestaly terčem kampaní vedených na sociálních sítích.

Norman Mailer byl podobně jako Tom Wolfe, Hunter S. Thompson nebo Truman Capote spojený s takzvaným novým žurnalismem, který v reportážním psaní zohledňoval autorovy názory, doplňoval publicistické postupy těmi literárními a kromě popisované události dbal i na to, jak je vyprávěna. Zároveň vedle Johna Updikea, Saula Bellowa, Williama Styrona či Kurta Vonneguta patřil k předním americkým spisovatelům druhé poloviny 20. století.

Rodák z židovské rodiny v americkém New Jersey studoval letecké inženýrství na Harvardově univerzitě, později docházel také na pařížskou Sorbonnu. Za druhé světové války bojoval 18 měsíců v Tichomoří. Z těchto zážitků čerpal témata pro svou nejúspěšnější knihu Nazí a mrtví.

Dílo, jež s novátorskou formální strukturou líčí osudy amerických vojáků po invazi na tichomořském ostrově, označila kritika za jeden z nejlepších válečných románů. Mailer každému z hrdinů věnoval vlastní kapitolu a rozkryl i jejich život před vstupem do vojska. Kniha tak fungovala i coby podobenství o tehdejší americké společnosti. "Snažím se psát beletrii, abych lépe pochopil, co se děje ve skutečnosti," říkal autor.

V 50. letech patřil k zakladatelům vlivného časopisu The Village Voice. První Pulitzerovu cenu dostal za reportáž Armády noci o protiválečném protestním pochodu na Pentagon z roku 1967, který zažil na vlastní kůži včetně policejního násilí a pobytu ve vězení.

Druhou Pulitzerovu cenu mu přinesla Katova píseň, více než tisícistránkový příběh nejprve malého zlodějíčka a později dvojnásobného vraha Garyho Gilmorea. Po vydání se na Mailera obrátily desítky vězňů. Jednomu z nich, Jacku Abbottovi, pomohl vydat životopis a vahou své osobnosti se zasadil o jeho podmínečné propuštění. Abbott se však šest týdnů poté dopustil další vraždy a později v žaláři spáchal sebevraždu.

Norman Mailer postupně napsal 32 knih, jako novinář pokrýval volební sjezdy republikánů i demokratů, kritizoval americká vojenská angažmá ve Vietnamu a Iráku nebo koncem 90. let zásah NATO v Jugoslávii. Patřil k prvním zastáncům graffiti.

Publikoval texty o zpěvačce Marilyn Monroe nebo Leem Harveym Oswaldovi, vrahu prezidenta Kennedyho, věnoval se americkému přistání na Měsíci nebo osudům malíře Pabla Picassa. Zajímala ho kinematografie, sám několik snímků natočil, napsal scénář podle Shakespearova dramatu Král Lear a ztvárnil epizodní roli v Ragtimu českého režiséra Miloše Formana.

Jeho posledním dílem je fantaskní román Lesní zámek aneb Hitlerův přízrak, vyprávějící o dětství nacistického vůdce, na jehož výchovu dohlíží ďábel. Norman Mailer zemřel roku 2007 ve věku 84 let, poslední dobou trpěl ztrátou sluchu i zraku.