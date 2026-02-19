Co přinese Velký knižní čtvrtek? Karla IV., Rusko, norskou noir krimi i psychoterapii

Velký knižní čtvrtek pravidelně dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, přináší knižní novinky, které by si čeští čtenáři a čtenářky neměli nechat ujít. I letos se 19. března na pulty knihkupectví dostane deset žánrově různorodých titulů.
Vyjde dlouho očekávaná kritická a zároveň poutavá biografie Karla IV. z pera německého historika Olafa B. Radera, postapokalyptický román Petra Opršala, velkorysé dějiny leninského a stalinistického Ruska od disidentského ruského autora Borise Akunina nebo nový thriller s hororovými prvky Daniela Krásného. Na čtenáře čeká i humorná „dovolenková” kniha Barbory Majchrákové, strhující thriller Michaela Shaheena sahající až ke smrti Jana Masaryka, drsný válečný román z Francie 14. století či norský noir thriller dvojice Thomas Enger a Johana Gustawssonová. Novinka Pavla Pospěcha nabídne knižní esej o kultuře individualismu a praktická kniha Terezy Ševčíkové s názvem Ta bolest nejsi ty odhaluje tajemství psychoterapie.
Přehled titulů Velkého knižního čtvrtka:
Olaf B. Rader: Císař Karel IV. - Postrach světa (Argo)
Německý historik Olaf B. Rader, profesor kulturních dějin se specializací na středověk, v biografii Císař Karel IV. – Postrach světa představuje „otce vlasti” jako vladaře, který spojil říšskou politiku s českým královstvím a učinil z Prahy nové centrum říše. Neopomíjí jeho podporu umění a vzdělanosti, ani stinné stránky vlády, politický pragmatismus a kontroverzní rozhodnutí. Kniha vycházející z pečlivého studia historických pramenů přináší celkový pohled na bouřlivé 14. století i kritický postoj k dosavadnímu historickému výzkumu.
Petr Opršal: Běsná zem (Bourdon)
V napínavém postapokalyptickém románu Běsná zem zavede spisovatel, historik a právník Petr Opršal čtenáře do nedaleké budoucnosti, do bývalé České republiky. Roli zaniklého státu částečně převzaly mocné korporace. Hrdina jménem Viks vede misi s cílem rozšířit vliv jedné z těchto korporací směrem ze středních Čech na východ. Přitom musí čelit nejen nástrahám zdivočelého světa, ale i agentům konkurenčních korporací z Polska a Rakouska.
Boris Akunin: Rusko Leninovo a Stalinovo (Bourdon)
Rusko Leninovo a Stalinovo, poslední díl velkolepých Dějin ruského státu Borise Akunina, ruského spisovatele gruzínsko-židovského původu, je „pokusem o objektivní přepis ruské historie, který si zakládá na hodnověrnosti faktů a je zbaven ideologických nánosů“. Akunin je s miliony prodaných výtisků detektivek z carského Ruska jedním z nejoblíbenějších ruských autorů. Jako ostrý kritik Putinova režimu a vpádu na Ukrajinu byl zároveň odsouzen v nepřítomnosti na čtrnáct let do vězení. Kniha je určena hlavně těm, kdo by chtěli dějiny Ruska poznat lépe a v přístupnější podobě, než jakou se vyznačují běžné historické spisy. O překlad se postaral Libor Dvořák.
Daniel Krásný: Pacička (Argo)
Hlavní postavou překvapivého románu s hororovými prvky Pacička spisovatele, bývalého brankáře, herního publicisty, kreativního ředitele a autora úspěšného debutu Druhý dech Daniela Krásného je mladý novinář Otokar Starý. Po smrti adoptivních rodičů a po setkání se starší sestrou v pořadu Shledání po letech se vydává hledat svou biologickou matku. Co je zač ta záhadná pacička – jediná věc, která mu po pokrevních příbuzných zbyla? Nevinné pátrání po rodinných kořenech se záhy promění v boj o život...
Barbora Majchráková: Cesta na Sardinii (Argo)
Knihy Barbory Majchrákové s humorem a romantikou povzbuzují k plnění vlastních snů. Tentokrát se čtenáři vydají za dobrodružstvím do Itálie – maminka, dcera a vnučka, tři generace jedné rodiny, vyrážejí na dovolenou k moři. Jen ta nejstarší však ví, proč vybrala jako cíl právě Sardinii a koho na ostrově bude hledat. Humorný feel-good román, který dodá odvahu jít si za svým.
Michael Shaheen: Druhý suvenýr (Bourdon)
Po debutu Pátá královna přichází americký autor žijící v Praze Michael Shaheen s knihou Druhý suvenýr, strhujícím thrillerem, který spojuje napětí a historii. Zdánlivě obyčejná sebevražda řadového úředníka v pražské vile spustí vyšetřování, které zavede policejního inspektora Kafku až k legendami opředené smrti Jana Masaryka. Co by vlastně mohlo být tím druhým suvenýrem? Další úmrtí na sebe nenechají dlouho čekat...
Dan Jones: Psi z Essexu (Bourdon)
Britský historik, publicista, moderátor, konzultant řady seriálů a autor bestsellerů Dan Jones ve své novince Psi z Essexu popisující syrovou realitu středověké války uplatnil svou dlouholetou zkušenost s popularizací historie. V červenci 1346 se na pláži v Normandii vylodí deset mužů, lučištníků, kteří si říkají Psi z Essexu. Boj o trůn největšího království západní Evropy právě začal. Skupina bratří ve zbrani postupuje stále hlouběji na nepřátelské území směrem ke Kresčaku a uvědomuje si, že jde vstříc k bitvě, která se zapíše do historie.
Thomas Enger, Johana Gustawssonová: Městečko Son (Argo)
Úspěšný norský autor kriminálních příběhů Thomas Enger a francouzská autorka krimi Johana Gustawssonová spojili své síly v prvním díle série Městečko Son. Psycholožka Kari Voss, uznávaná odbornice na odhalování lži a řeč těla, jejíhož syna před lety někdo unesl, vyšetřuje vraždu dvou šestnáctiletých dívek v městečku Son nedaleko Osla. Podezřelých je hned několik a motiv mohli mít i někteří příbuzní dívek. Navíc zjišťuje, že nikdo včetně obětí není tím, čím se zdá být, a v srdci městečka se skrývá temné tajemství...
Pavel Pospěch: Osamělí hrdinové (Host)
„Všichni jsme výjimeční… Když najdeme své autentické já, konečně budeme šťastní… Úspěch a životní spokojenost si musíme zařídit sami, nikdo to za nás neudělá... Máme právo žít si život po svém...“– to jsou všudypřítomné individualistické životní poučky. Sociolog a publicista Pavel Pospěch, autor skvěle přijaté studie Neznámá společnost, se v knize Osamělí hrdinové věnuje právě individualismu, tomuto stále významnějšímu fenoménu, a hledá jeho společenské kořeny a dopady do našich životů. Kultura individualismu z nás dělá osamělé hrdiny vlastních životů a stále více nám znemožňuje žít smysluplný život s lidmi okolo nás.
Tereza Ševčíková: Ta bolest nejsi ty (Práh)
Doktorka psychologie, akreditovaná psychoterapeutka a členka České asociace pro psychoterapii Tereza Ševčíková se ve své nové knize zaměřuje na psychoterapii, která je v české společnosti stále zahalená jakýmsi závojem tajemna. Hlavním smyslem novinky je popularizovat psychoterapii a nabídnout čtenářům bezpečnou exkurzi do reálných konzultací. K tomu autorka vybrala konkrétní příběhy svých šesti klientů, kteří jí dali souhlas se zveřejněním. Předmluvu ke knize napsal známý psychiatr Radkin Honzák.
ŽIVĚArmáda USA je zřejmě připravena zaútočit na Írán o víkendu, Trump ale zatím nerozhodl
Spojené státy budou připraveny zaútočit na Írán už tento víkend. Americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala ve čtvrtek stanice CNN. USA v současné době přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Policie zadržela bývalého prince Andrewa. Měl poskytovat důvěrné informace Epsteinovi
Britská policie ve čtvrtek zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Informovala o tom televize BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Slavii přijdou problémy při zápase LM s Barcelonou téměř na milion, v ohrožení je i "kotel"
Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala fotbalovou Slavii za chování fanoušků v lednovém utkání Ligy mistrů s Barcelonou souhrnnou pokutou 40 tisíc eur (970 tisíc korun)
Polská skupina Orlen v loňském roce výrazně zvýšila zisk, tržby jí ale klesly
Polská petrochemická skupina Orlen vloni více než zečtyřnásobila čistý zisk na 11,25 miliardy zlotých (téměř 65 miliard korun). Tržby se však téměř o desetinu snížily a dosáhly 267,33 miliardy zlotých. Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, o tom ve čtvrtek informovala na svých internetových stránkách.