Ferlinghettiho knihkupectví zachránili čtenáři. Poslali mu 12 milionů korun

Známé sanfranciské nakladatelství a knihkupectví City Lights, které založil spisovatel Lawrence Ferlinghetti, od čtenářů za několik dnů vybralo téměř půl milionu dolarů. Společnosti, na kterou v USA dopadla omezení kvůli epidemii koronaviru, to umožní zachovat provoz bez propouštění.

Jak píše britský deník Guardian, knihkupectví je v San Francisku zavřené od 16. března a nemá žádné příjmy, pouze náklady. Ředitelka Elaine Katzenbergerová vysvětlila, že City Lights ani nezpracovává objednávky přes e-shop, protože nechce posílat zaměstnance do města, a tak riskovat jejich zdraví.

"Naše rezervy se rychle ztenčují. Děláme, co je v našich silách, abychom provoz City Lights zachovali a umožnili mu hrát důležitou roli v teď jen velmi nejisté budoucnosti," informovala Katzenbergerová a upozornila, že byť knihkupectví zjišťuje, jestli by si nemohlo říct o půjčku nebo podporu místní samosprávě, ani to by ho okamžitě nezachránilo. "A proto musíme o pomoc pokorně poprosit vás, čtenáře," apelovala.

Na stránce GoFundMe.com pak začala akce, jejímž cílem bylo vybrat pro City Lights 300 tisíc dolarů, v přepočtu 7,6 milionu korun. Čtenáři ale knihkupectví doteď zaslali přes 485,5 tisíce dolarů, to znamená 12,3 milionu korun. "S těmito penězi se nám podaří stabilizovat situaci na pár příštích měsíců a začít plánovat budoucnost," dodala ředitelka.

Ta také zprostředkovala poděkování od letos stojednaletého Lawrence Ferlinghettiho, amerického básníka, který knihkupectví v roce 1953 založil. "V tichosti jsme seděli a Lawrence se mě zeptal, kdy se obchod znovu otevře. Musela jsem mu říct, že nevíme, že nikdo nevíme, co bude dál. A pak jsme zase mlčeli," líčí Katzenbergerová.

Lawrence Ferlinghetti založil knihkupectví a nakladatelství City Lights po návratu z Paříže začátkem 50. let minulého století. Firma, kterou zprvu provozoval s Peterem D. Martinem, funguje od roku 1953 a hrála důležitou roli v dějinách literatury takzvaných beatniků.

Ferlinghetti je vydával právě na značce City Lights, a to včetně slavné sbírky Kvílení a jiné básně od Allena Ginsberga. Za její publikování byl Ferlinghetti coby nakladatel obviněn z porušení dobrých mravů. Soud ale nakonec vyhrál a dostal se na svobodu.

"Kvílení bylo obrovskou kritikou americké konzumní společnosti," vzpomněl Ferlinghetti roku 2005 v rozhovoru pro časopis Reflex. "Nakonec jsme se dostali až k soudu, kde naštěstí padl velice inteligentní verdikt: nelze soudit jako obscénní práci, jež má tak nesporný sociální význam. To byla klíčová fráze, skutečný precedens, který otevřel stavidla, čímž umožnil vznik řady nových nakladatelství, jejichž zásluhou mohly konečně v Americe vyjít knihy jako Milenec lady Chatterlyové od D. H. Lawrence, Tropics Henryho Millera či práce Jeana Genéta," popsal.

Deník Guardian připomíná, že v podobné situaci jako City Lights se ocitlo víc amerických knihkupectví. Například tradiční sanfranciské Marcus Books přes stejnou platformu dosud vybralo 61 tisíc dolarů, coloradské Off the Beaten Path od čtenářů přes 20 tisíc dolarů, nevadské Grassroots Books více než 10 tisíc dolarů a Literati Bookstore ve městě Ann Arbor dokonce téměř 120 tisíc dolarů.