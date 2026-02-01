Autorita jménem Steinová. Proč lesbickou spisovatelku vzývala celá umělecká Paříž?

Vypadala jako selka s mužským profilem, ovšem její intelekt byl ostrý jako břitva. Hemingway o ní říkal, že její šaty připomínají „hadry z podpalubí“, ale radil se s ní při psaní. Názor Gertrudy Steinové měl mezi umělci první poloviny 20. století váhu zlata. Nekonformní spisovatelka sbírala obrazy Picassa a Cézanna už v době, kdy jejich jména znal jen málokdo. Letos uplyne 80 let od její smrti.
Říkala o sobě, že je génius, a také, že moderní literatura začíná jejím rukopisem knihy z let 1906 až 1908 Jak se utvářeli Američané. Jde o knihu čítající bezmála tisíc stran hustého textu, v němž se skladba vět postupně rozpadá, až z ní zbydou jen jakési rytmicky se opakující útržky. Odmítala jakákoli pravidla – v jazyce i v životě. Svůj jen těžko srozumitelný a novátorský způsob psaní zdůvodňovala tím, že se snaží sdělit podstatu věcí, aniž by vyprávěla příběhy. Přitom se ale dušovala, že neusiluje o výlučnost. I svůj autobiografický text z roku 1938 nazvala Životopis kohokoli. Ona ale kdokoli rozhodně nebyla.
Do jejího salonu na Rue de Fleurus 27 chodila celá výtvarná a literární Paříž. S Pablem Picassem jí pojil doživotní přátelský vztah. V roce 1906 jí malíř také portrétoval, ale obraz se prý nikomu nelíbil, jen jemu a Gertrudě. Když kdosi poznamenal, že takhle ona přece nevypadá, Picasso na to řekl: „Ale bude.“
Spisovatel Carl van Vechten, který se později stal také správcem její literární pozůstalosti, v úvodu k výboru jejích spisů napsal: „Má fanatických obdivovatelů jako hollywoodská filmová hvězda a tři generace mladých spisovatelů jí sedaly u nohou. Ovlivňovala je, aniž by je rozmazlovala. Ještě zaživa se stala legendou a je uctívána dokonce i ve své vlasti…“ Paříž, kam Gertruda přišla v roce 1903 z Ameriky, se jí stala osudnou v mnoha směrech – našla tu svou životní lásku Alici B. Toklasovou, mnohá přátelství, obdiv avantgardních umělců, rozhořela se zde její sběratelská vášeň pro plátna moderních malířů, a také tu v roce 1946 zemřela. „Amerika je má země,“ říkala, „ale Paříž je můj domov.“
Coming out studentky medicíny
Gertruda Stein pocházela z Pensylvánie, ze vzdělané přistěhovalecké rodiny bavorských Židů. Její otec zbohatnul na investicích do dopravy a realit, a svým pěti dětem tím zajistil velmi dobré finanční zázemí. Když byly Gertrudě tři roky, krátce s rodiči pobývala nejprve ve Vídni, kam se její otec odstěhoval za prací, pak v Paříži, ale za rok už byla zpátky ve Spojených Státech. Rodina se usadila v Kalifornii, kde malá Gerta navštěvovala základní školu. Už odmalička vášnivě ráda četla, v osmi letech přišly první pokusy o vlastní psaní a záhy naprosto propadla dílům Shakespeara.
V roce 1888 jí však zemřela matka a tři roky na to i otec. Nejstarší bratr Michael převzal rodinný podnik a sestru Gertu odstěhoval k matčiným příbuzným do Baltimore. Tam se také poprvé setkala se vzdálenými příbuznými, sestrami Conovými, které ve Státech shromáždily velkou sbírku moderního francouzského umění a v jejichž salonu se vedly intelektuální debaty. Podle stejného modelu Steinová později provozovala i ten svůj pařížský. Díky dědictví si Gerta mohla dopřát studium na Radcliffe College, liberální umělecké vysoké škole pro ženy fungující při Harvardově univerzitě. Bylo jí devatenáct a mezi její učitele patřil i slavný psycholog William James (pod jeho vedením se například podílela na pokusech s automatickým psaním, z nichž vycházel i způsob tvorby moderních autorů známý jako proud vědomí).
Po absolutoriu ještě dva roky studovala medicínu na Univerzitě Johna Hopkinse v Baltimore. V té době si také začala uvědomovat svoji homosexualitu. V roce 1903 napsala „coming out“ román Q. E. D. (Co je nutné doložit), který ale vyšel až čtyři roky po její smrti pod názvem Věci tak, jak jsou. Kniha vypráví o milostném trojúhelníku žen navštěvujících přednášky medicíny a více než stokrát je v něm použito slovo „gay“. Příběh je inspirován skutečnými událostmi, kdy Gerta prožila románek se dvěma ženami (jednou z nich byla feministka a politická aktivistka May Bookstaverová). Gertruda odmítla svoji lesbickou orientaci tajit, a tak se odstěhovala do společensky tolerantnější a umělecky inspirující Paříže. Tam na ni už čekal její bratr Leo, významný výtvarný kritik.
Ve městě nad Seinou
Krátce po příchodu do Paříže v roce 1903 začala Gertruda společně se svým bratrem sbírat díla moderních malířů – Paula Cézanna, Henriho Matisse či kubistů Pabla Picassa nebo Georgese Braqua. Sbírka ale zahrnovala i Renoirovy či Gauguinovy obrazy. Umělecký kritik Henry McBride, který psal pro New York Sun, se o kolekci vyjádřil v tom smyslu, že v poměru k její kvalitě a velikosti jde o jednu z nejsilnějších sbírek, jakou kdy viděl, a dodal: „Steinová sbírá spíše geniální než mistrovská díla. Rozeznala je daleko dříve než všichni ostatní.“
Gertrudin salon na ulici de Fleurus každou sobotu večer lákal k debatám o umění nejen malíře, ale i spisovatele, jako byli Ernest Hemingway, básník Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Thomas S. Eliot či Francis Scott Fitzgerald. Principy tvorby svých oblíbených výtvarníků se nonkonformní milovnice umění pokoušela uplatnit i ve svých rukopisech. "Próza Gertrudy Steinové je zacházením s řečí, jako Cézannův obraz je zacházením s barvami a tvary. Text je pro ni útvarem budovaným stejně svéstojně z materiálu řeči jako Cézannův či Picassův obraz z materiálů vizuálních," napsal o jejím způsobu psaní Jindřich Chalupecký. „Spisovatel by měl psát očima a malíř malovat ušima,“ říkala. Svou experimentální hru s jazykem a formou nazývala „odmítnutím patriarchální literární tradice“.
Od roku 1904 až do roku 1913 provozovala galerii a vydala několik knih. Vyšla její próza Tři životy a roku 1914 kniha básní Něžné knoflíky, kde dává přednost zvuku slov před jejich významem, a tak je jen těžko dekódovatelná. Ve třicátých letech pak publikovala svoji autobiografii maskovanou pod názvem Vlastní životopis Alice B. Toklasové, tedy pod jménem její partnerky. Otevřené přiznání milostného vztahu k ženě, který v knize mimo jiné najdeme, tehdy vyvolalo vlnu pohoršení. Po dlouhé době šlo o knihu napsanou srozumitelnějším jazykem, a tak se dosud ryze avantgardní spisovatelka, jejíž dílo vycházelo jen v malých nákladech, proslavila i mezi širokou veřejností.
Gertruda rovněž celý život psala poezii s lesbickými motivy, milovala čtení o sufražetkách a zabývala se feminismem. Odmítala zažité představy o ženství ve svém vlastním životě, nicméně často obhajovala tradiční role pro ostatní ženy. Vždycky byla individualistka a nabourávání společenských konvencí jí činilo potěšení. Měla výbušnou povahu a pramalé obavy z autorit. Svými vtipnými glosami aktuálního společenského dění i uměleckého života si získala respekt stejně jako svým mecenášstvím.
Zlatohnědá láska s korálovou broží
Se svou přítelkyní Alicí Babette Toklasovou se Gertruda seznámila 8. září 1907, v den, kdy Alice přicestovala ze Spojených Států a v Paříži trávila svůj první den. Stalo se to v bytě Gertrudina bratra Michaela a jeho ženy Sarah. „Byla to zlatohnědá přítomnost, hořela toskánským sluncem a zlatým leskem jejich teple hnědých vlasů. Byla oblečená v teple hnědém manšestrovém obleku. Měla velkou kulatou korálovou brož, a když mluvila, měla jsem pocit, jako by se její hlas ozýval přímo z té brože. Byl to hlas jako žádný jiný – hluboký, plný, sametový, jako mohutný kontraalt, jako dva hlasy,“ napsala později o jejich prvním setkání Alice.
Brzy potom ji Gertruda představila Picassovi v jeho ateliéru, kde právě pracoval na obraze Slečny z Avignonu, a v roce 1910 se k ní její nová láska nastěhovala. Alice byla také Američanka, milovala hudbu, divadlo i literaturu. Navzájem si psaly milostné až erotické verše a zůstaly spolu až do Gertrudiny smrti. Osm let na to vydala Alice vlastní knihu s názvem Kuchařka Alice B. Toklasové, v níž se prolínají vzpomínky na život s Gertrudou s recepty. Ten nejslavnější proslul pod názvem Hašišový fondán a šlo o směs ovoce, oříšků, koření a hašiše nebo marihuany. Její poslední roky nebyly vůbec lehké, měla problémy zdravotní i finanční. Zemřela v chudobě, jedenadvacet let po své partnerce. Byla pohřbena po jejím boku na hřbitově Pere Lachaise, přičemž své jméno nechala vyrýt na zadní stranu Gertrudina náhrobku.
V průběhu první světové války pracovaly Gertruda s Alicí jako dobrovolnice. V červnu 1916 s pomocí přátel ze Spojených Států získaly automobil Ford a společně s Alicí pak dovážely vše potřebné pro francouzské nemocnice. Svému autu přezdívaly Tetička, po Gertrudině tetě Pauline, která se prý i v nouzových situacích chovala obdivuhodně.
Když válka skončila, opět ožila tradice pravidelných večerů v salonu na Rue de Fleurus. Častými hostem tu v té době byl kontroverzní básník a esejista Ezra Pound i spisovatel Sherwood Anderson. Pro některé z krajanských amerických spisovatelů byla Gertruda dokonce autorkou slavného termínu „ztracená generace“, označujícího básníky a romanopisce vypisující se z traumat první světové války. Jiné verze ale připisují autorství Ernestu Hemingwayovi, který ho použil ve své prvotině Fiesta. Ostatně on sám Gertrudu obdivoval a na její úsudek velmi dal: byla jeho literárním rádcem, a když se mu narodil syn, požádal ji, aby se stala kmotrou dítěte. Při jednom z jejich setkání se jí přiznal: „Byl to pro mě životně důležitý den, kdy jsem na tebe narazil.“
„V tom případě, co je ta otázka?“
Během druhé světové války se Gertruda Steinová i se svou přítelkyní a velkým bílým pudlem Basketem uchýlili na francouzský venkov do Bilignenu. V údolí Rhóny měly pronajatý dům. Do okupované Paříže se vrátit nemohly a brzy byly bez peněz. Gertruda v té době musela prodat některé obrazy ze sbírky. Obě ženy však i přes svůj židovský původ unikly perzekuci. Jednak je chránili sousedé, kteří o nich mluvili jen jako o dvou Američankách, a jednak se Gertruda přátelila s francouzským historikem Bernardem Faÿem, který spolupracoval s Vichystickým režimem. Když byl po válce Faÿ souzen za spolupráci s gestapem, Gertruda s Alicí zorganizovaly kampaň za jeho propuštění.
V roce 1944 se vrátily zpátky do Paříže a velmi je potěšilo, když ve svém bytě našly obrazy nedotčené Němci. Steinová se tehdy připojila k americkým vojákům a cestovala s nimi až do Německa. V prosinci 1945 odjela pracovně do Bruselu, kde si ale začala stěžovat na bolesti břicha. Za pár měsíců jí diagnostikovali rakovinu trávicího systému. Ani v momentě, kdy jí šlo o život, nerezignovala na své celoživotní pátrání po smyslu věcí. Poté co ji přivezli na sál, kde měla být operována, zeptala se své partnerky Alice: „Co je ta odpověď?“ Když nikdo neodpovídal, řekla: „V tom případě, co je ta otázka?“ Zemřela v červenci roku 1946 v Paříži.
Dobeš potvrdil před olympiádou skvělou formu, byl druhou hvězdou zápasu
Český hokejový brankář Jakub Dobeš 36 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem. Karel Vejmelka ani 29 zásahy neodvrátil prohru Utahu 2:3 s Dallasem. Z vítězství se neradoval ani útočník Tomáš Hertl. Jeho asistence v duelu se Seattlem pouze pomohla zmírnit prohru 2:3.
ŽIVĚČást Ukrajiny je bez proudu, v Kyjevě nejezdí metro. Blackout zasáhl i sousední země
Ruské útoky způsobily v noci na sobotu kaskádový výpadek ukrajinské energetické sítě. Rozsáhlý blackout zastavil nejen metro v Kyjevě, vypnuto bylo také vedení mezi západní a střední částí Ukrajiny i se sousedním Rumunskem a Moldavskem. Bez elektřiny se tak ocitla například i většina moldavské metropole Kišiněv.
Vyhrály grandslam, ale odjíždějí smutné. Český paradox si podmanil Austrálii
Podruhé za sebou vyhrály grandslam, ale kdovíjakou euforii Jana a Alena Kovačkovy neprožívaly. Na Australian Open se v sobotu v ryze českém finále zapsaly do historie, jenže tenisové cíle jsou někde jinde.
ŽIVĚPoslanci v prvním čtení podpořili novelu stavebního zákona, k pravidlům sněmovny se nedostali
Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi.
ŽIVĚK Íránu míří armáda větší než do Venezuely. Země chce uzavřít dohodu, informoval Trump
Americký prezident Donald Trum uvedl, že Írán podle něj chce uzavřít dohodu se Spojenými státy. Podle agentury Reuters však nesdělil žádné podrobnosti. Šéf Bílého domu už dříve v pátek varoval, že k Íránu míří americké vojenské uskupení, které je podle něj větší než flotila vyslaná do Venezuely.