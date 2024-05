Znepokojivý vhled do ruské duše. Cannes vidělo film o zakladateli radikální strany

Ruský exilový režisér Kirill Serebrennikov využil návštěvy festivalu ve francouzském Cannes, aby upozornil na soud s režisérkou a dramaturgyní ve své vlasti. Než představil svůj nový film o buřiči a básníkovi Eduardu Limonovovi, zvedl před novináři fotky režisérky Jevgenije Berkovičové a dramaturgyně Světlany Petrijčukové, které ruské úřady už déle než rok zadržují.

Berkovičová a Petrijčuková čelí obžalobě za údajné schvalování terorismu kvůli divadelní hře o ženách, jež se rozhodly uzavřít online manželství s islámskými bojovníky a odjet za nimi do Sýrie. Hra obdržela nejprestižnější ruskou divadelní cenu, Zlatou masku, podle prokurátorky však u diváků vytváří "přitažlivý obraz terorismu".

Umělkyně žalobu označily za absurdní. Ruský vojenský soud začal jejich případ projednávat tento týden, oběma ženám hrozí až sedm let vězení.

"Tenhle týden začal soud. Ty ženy neudělaly nic špatného, jen zinscenovaly hru, která získala národní divadelní cenu. Kvůli tomu jsou už přes rok ve vazbě," upozorňuje Kirill Serebrennikov, že moskevský soud uvalil na obě ženy vazbu již vloni v květnu. Úřady je zařadily na takzvaný seznam teroristů a extremistů, kde se od zahájení ruského vpádu na Ukrajinu v roce 2022 již nacházejí tisíce lidí včetně například populárního spisovatele Borise Akunina.

Jiní jako právě Kirill Serebrennikov, kterého Kreml předtím roky pronásledoval, utekli na Západ. Tam také Serebrennikov dokončil svůj nejnovější film o ruském buřiči, básníkovi a politikovi Eduardu Limonovovi. Radikálního spisovatele, jenž zemřel roku 2020, hraje Angličan Ben Whishaw známý jako Q z posledních bondovek.

Film anglicky nazvaný Limonov: The Ballad sleduje protagonistu od 60. let minulého století v Charkově přes pobyty v Moskvě a emigraci do New Yorku i Paříže až po návrat do postsovětského Ruska, kde v 90. letech zakládá později zakázanou ultranacionalistickou Národní bolševickou stranu.

Serebrennikov a scenárista Paweł Pawlikowski vycházeli z životopisného románu, který napsal francouzský autor Emmanuel Carrére a jenž obdržel Renaudotovu cenu. Česky jej pod názvem Limonov: Deník ztroskotance v překladu Lucie Šavlíkové vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Film završuje upozornění, že nedlouho před svou smrtí Limonov podpořil ruskou anexi ukrajinského Krymu.

Britský deník Guardian novinku chválí. Podle jeho kritika Whishaw v roli Limonova podává skvělý výkon. "Je vtipný, urputný, bláznivý, sexy, překypuje neštěstím a zřejmě bude bipolární. Možná se také v koutku duše obává, že nepíše dost dobře na to, aby se stal nesmrtelným, a že tedy jeho skutečným posláním budou PR, provokace a politické násilí," interpretuje protagonistovo chování Guardian.

Podle něj Serebrennikov sestavil vrcholně zábavný portrét muže, který sice musel brát ponižující zaměstnání a například dělat lokaje na Manhattanu, přesto se na Západě nezaprodal.

"Také zjistil, že když stárnete a stále si chcete udržet rebelského ducha, alternativou k zaprodání se může být polovojenský extremismus. Je to vzrušující, znepokojivý pohled na dnes tak diskutované téma, jako je ruská duše," uzavírá Guardian.

Server Variety.com si všímá odkazů na známý film Taxikář z roku 1976 nebo skladbu Walk on the Wild Side od Loua Reeda. Kritizuje ale jak výkon představitele hlavní role, tak scénář, který podle něj vynechává mnohé z předlohy. "Možná že se skutečným, rtuťovitým, charismatickým a vzteklým Limonovem se snímek nemíjí úplně stoprocentně, ale rozhodně nenašel vhodný způsob, jak ho uchopit," myslí si Variety.

Film Limonov: The Ballad je jedním z 22 titulů, které na festivalu v Cannes soutěží o hlavní cenu, Zlatou palmu. Vítěz bude znám v sobotu večer.