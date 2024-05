Do Cannes přijeli Uma Thurman s Richardem Gerem. Uvedli film o režisérovi, který lhal

Z vlastních pocitů poté, co mu zemřel otec, čerpal americký herec Richard Gere při natáčení nového filmu nazvaného Oh, Canada. S ním se nyní po desítkách let vrátil na festival ve francouzském Canes. "Ten film se nějakým způsobem napojil na mou vlastní emocionální cestu poté, co mi zemřel táta, kterému bylo skoro 101 let," říká Gere.