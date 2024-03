Procházka tvůrčím nebem. Na výstavě designu nábytek visí mezi nafukovacími objekty

Jako hravý příběh o vzniku nápadů pojali designéři Terezie Lexová a Štěpán Smetana, držitelé ceny Czech Grand Design za rok 2022, novou výstavu v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Jednotlivé produkty, hlavně nábytek, zavěsili v prostoru mezi nafukovacími tělesy podobnými mrakům. Návštěvníci po lávkách procházejí "kreativním nebem".

Instalaci nazvanou Out of the Blue připravila Moravská galerie v Brně, v muzeu sídlícím v brněnské Husově ulici ji lze vidět až do 26. ledna 2025.

Kurátorka Michaela Kádnerová v souvislosti se zavěšením nábytku do vzduchu mluví o "svobodném prostoru nadnášeném fantazií" na jedné straně a uzemňující realitou na straně druhé. Instalace podle ní představuje "jakési topografické schéma designu" tvořené podobnými póly. "Symbolicky tak demonstruje napínavou dualitu, která proměňuje tvorbu designéra ve vzrušující dobrodružství," říká Kádnerová.

Kromě toho nejlepšího z portfolia Lexové a Smetany, třeba sedací soupravy Seaside Sofa vloni navržené pro českého výrobce čalouněného nábytku Polstrin, projekt také přibližuje, jak výrobky vznikaly. Dvojice tvoří pod společnou značkou od roku 2018. Zaměřuje se na návrh produktů, interiérů, takzvaný visual merchandising zahrnující vzhled prodejny i uspořádání zboží na ploše, stejně jako na drobná architektonická řešení.

Název Out of the Blue, což lze přeložit jako "zčistajasna", ilustruje způsob, jakým podle Lexové a Smetany někdy přicházejí i nejlepší nápady. "Možná je to štěstí, možná fantazie spojená s intuicí. Možná všechno dohromady. Někdy je potřeba nápad chytit, aby neuletěl. Rozvinout ho, vyprostit z oblaku neurčitosti. Určit mu přesný tvar a souvislosti, které mu dají váhu skutečného výrobku. A jsou i nápady, které je lepší nechat letět," uvedli Lexová a Smetana.

Návštěvníci výstavu najdou ve "světlíku" Uměleckoprůmyslového muzea, což je otevřený vertikální prostor napříč podlažími, který protínají lávky. V minulosti zde vystavovali také designéři Lucie Koldová, Roman Vrtiška a Vladimír Žák.

Ceny Czech Grand Design za rok 2023 budou slavnostně předány tuto neděli 3. března v pražském Stavovském divadle. Nominace odrážejí nástup nové generace českých designérek, uvedla za přípravný výbor Jana Zielinski.