Ceny Anděl se vracejí ke kořenům. Jeden povedený ročník a jsme zpět, říkají organizátoři

před 1 hodinou

Letošní hudební Ceny Anděl se po osmi letech konají bez producenta a podnikatele Leška Wronky v čele. Během "komorního" večera v pražském Lucerna Music Baru dostanou andělské sošky kapely, zpěváci a zpěvačky, které letos vybírala nově postavená porota. Ubylo v ní lidí, kteří hudbu systematicky nesledují. Šanci uspět tak mají například mladá zpěvačka Lenny nebo kapely Prago Union či Priessnitz. Pořadatelé akce doufají, že Ceny brzy opět získají prestiž.

Když raper Vladimir 518 z kapely PSH minulý týden popřál Cenám Anděl, aby povstaly z popela, vystihl situaci, v níž se nejznámější české hudební ocenění před dnešním ceremoniálem nachází.

Hiphopeři PSH hráli na skromném večírku při udílení žánrových sošek, které každoročně předznamenává "hlavní" Anděly. Žánrový večer, kde specializovaní hudební kritici odměňují nejlepší folková, jazzová či hardrocková alba, se letos kvůli finančním problémům původně vůbec neměl konat.

Peníze se však nakonec našly, a tak například producent Ondřej Holý alias dné sklidil s albem These Semi Feelings, They Are Everywhere po letošní Vinyle a Apollu − cenách, které před šesti lety vznikly jako reakce na mainstreamovou zkostnatělost Andělů − třetí sošku v řadě. Více než kdy jindy se ve vzduchu vznášela otázka, jestli česká scéna Anděly stále potřebuje.

Garant žánrových cen, hudební publicista Jaroslav Špulák, odpovídá kladně. "Během večera se sejdou hudebníci a vydavatelé. Mohou si domluvit spolupráci, podívat se, co se děje v jiných žánrech," říká. A totéž podle něj platí o zatracovaných "velkých" Andělech, kteří odměňují například nejlepší kapelu či zpěváky. "Zohledňují mainstream a nestává se často, že by v nominacích byly úplné úlety. Navíc slouží jako výborná ročenka dění v popu," poukazuje Špulák na šestadvacetiletou tradici.

Dnes večer se ceny Anděl ale skutečně pokusí vstát z popela. Po osmi letech licenci k pořádání vrátil producent Lešek Wronka. Toho muzikanti i novináři kritizovali, že mu více než o poctu hudbě jde o protežování vlastních "koní".

Kritika vyvrcholila po předávání žánrových sošek v roce 2015, kdy v Paláci Akropolis místo nominovaných zástupců folku, metalu či world music vystoupily kapely z Wronkova okolí, jež s nominacemi neměly nic společného. Večer působil tragicky.

Wronka nyní prohlásil, že už ho věčné handrkování s hudebníky a kritikou nebaví. Jako podnikatel si ale také jistě spočítal, že pořádání Andělů už se mu nevyplatí.

Česká pobočka Mezinárodní federace hudebního průmyslu, známá pod zkratkou IFPI, narychlo svolala konkurz na nového pořadatele. V něm uspěl kytarista skupiny The Prostitutes Martin Přikryl. "Nakonec jsme se ale nedohodli na konkrétních podmínkách," vysvětluje šéfka federace Petra Žikovská, proč ze spolupráce sešlo.

Andělé a ti druzí Na rozdíl od úzce vyprofilované ceny Apollo, již inspirovala britská Mercury Prize , a Vinyly, která hledá vítěze mezi čistě klubovými kapelami a projekty, mají ceny Anděl za vzor konzervativní americké Grammy .

, a Vinyly, která hledá vítěze mezi čistě klubovými kapelami a projekty, mají ceny Anděl za vzor konzervativní americké . O tom, že by vítězi stoupl prodej desek nebo lidé začali častěji chodit na jeho koncerty, však nemůže být řeč.

Andělé tak mají význam hlavně pro samotné hudebníky. Většina ceny vnímá jako fundované potvrzení dobře našlápnuté cesty a motor pro další práci. Nebo alespoň nástroj pro vyjednávání o lepších podmínkách na koncertech.

Chvíli se zdálo, že po šestadvaceti letech se Andělé udílet nebudou. Nakonec však penězi přispěl Ochranný svaz autorský a Intergram, tedy instituce, kterou mnozí hudebníci kritizují kvůli politice vybírání poplatků. Letošní ročník tak dostal zelenou, byť ve skromnější podobě.

"Vracíme se ke kořenům, večer jsme připravovali doslova na koleni," říká Petra Žikovská, podle níž federace po dnešním udílení vyhlásí výběrové řízení na pořadatele dalších ročníků. "Pro mě bude favorit ten, kdo přijde s vizí a bude respektovat rozhodnutí poroty. Jedině tak cenám můžeme vrátit prestiž," míní Žikovská. Také podle publicisty Špuláka stačí jeden povedený ročník a ceny jsou zpět ve hře.

Lépe vypadají už letošní nominace velkých Andělů, jimž vévodí talentovaná zpěvačka a pianistka Lenny, ale kde kromě rádiové stálice Xindla X nebo pop-folkové skupiny Jelen mohou uspět také klubovější kapely Priessnitz či Prago Union. První krok − úklid v početné porotě odborníků − by tedy mohl být krokem správným směrem.

Porotu letos sestavoval hudební novinář Honza Vedral. "Chtěli jsme, aby v ní byli lidé, kteří hudební scénu opravdu sledují. Zredukovali jsme počet obchodníků, protože pozice prodejců cédéček se s úbytkem specializovaných obchodů změnila," vypočítává Vedral. "Omezili jsme počet lidí z rádií na ty, kteří se současnou českou hudbou reálně zabývají. Přidali jsme hudební producenty," uzavírá.