Věra Špinarová byla uvedena do Síně slávy hudebních cen Anděl

před 1 hodinou

Zpěvačka Věra Špinarová byla členy Akademie populární hudby in memoriam uvedena do Síně slávy hudebních cen Anděl. Majitelka nenapodobitelného hlasu zemřela v březnu ve věku 65 let. Ocenění převzal v pražském Lucerna Music Baru její syn Adam Pavlík. Rodačka z Pohořelic u Brna byla po celý život spjata s ostravskou hudební scénou. Proslavily ji písně Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku ji katapultovala nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Vystupovala se skupinami Speciál a Notabene, vydala třináct desek.