Ondřej Holý alias dné letos vyhrál třetí hudební cenu. Jeho příběhy beze slov zabodovaly na Andělech

před 44 minutami

Dné, vítěz všech českých hudebních cen, ve kterých byl nominovaný

Producentovi Ondřeji Holému, který si říká dné, se podařilo s deskou These Semi Feelings, They Are Everywhere vyhrát třetí hudební cenu v řadě. V pražském Lucerna Music Baru získal žánrového Anděla v kategorii Elektronická hudba a po úspěchu na cenách Apollo a Vinyla tak zkompletoval hattrick, což se ještě nikomu ze zúčastněných nepodařilo. Hlavní Ceny Anděl se budou předávat 22. května.

Doporučujeme

Po úspěchu na únorových hudebních cenách Apollo a Vinyla získal hudebník Ondřej Holý alias dné i žánrového Anděla. Album These Semi Feelings, They Are Everywhere, postavené na zvuku klavíru, tleskání a zvucích nahraných na ulici, je sice čistě instrumentální, zapojí-li ale posluchač představivost, může skrz písně prožívat stejné minipříběhy jako ty, které vypráví dného hudba. Žánrové ceny Anděl 2016 Alternativní hudba: Martin Evžen Kyšperský - Vlakem

Elektronická hudba: dné - These Semi Feelings, They Are Everywhere

Folk & Country: Martina Trchová & Trio - Holobyt

Hard & Heavy: Master's Hammer - Formulae

Hip-hop: Pio Squad - Stromy v bouři

Jazz & Blues: David Dorůžka - Autumn Tales

Punk & Hard core: Ucházím - Fragmenty vášní

Rock & Pop: Lenny - Hearts

Ska & Reggae: The Chancers - Trigger Warning

World music: Jiří Slavík - Mateřština Žánrového Anděla v kategorii Rock and Pop si odnesla zpěvačka a skladatelka Lenny s albem Hearts, nominovaná i na cenách Apollo a také v hlavní "andělské" kategorii. Uspěl i Martin Kyšperský se sólovou deskou Vlakem, již nahrál na cestách mezi Brnem a Prahou. S domovskou kapelou Květy vydává Kyšperský na konci května album Komik do půl osmé.

Pokračujte dál