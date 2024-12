Recenze: Děti musí na táboře pomoct kastelánovi. Nový český film zamrzl v 19. století

Trojice kamarádů z malého města chce opět uspořádat letní tábor pro děti. Jenže místo, kde se má za 14 dní odehrát, poničí vichřice. Hrdinové nové české rodinné komedie Léto s Evženem brzy najdou řešení. V cestě mu stojí jediná překážka: Evžen.

Evžen je velmi specifický kastelán místního hradu Tramberk. Nesnáší návštěvníky a nejspíš lidi obecně. Takže představa, že by se právě v podhradí měl konat dětský tábor, je přímo nesnesitelná. Jenže i Evženovi teče do bot, pracovnice místní památkové péče mu dá podmínku, že pokud do 14 dnů nezvedne návštěvnost alespoň na tři tisíce, bude vypsán konkurz na nového kastelána.

Tak vypadá krátké shrnutí zápletky - a to je také v podstatě vše, co se ve filmu odehrává. Tvůrci Miloslav Šmídmajer a Pavel Krumpár chtěli zjevně natočit milý malý příběh o trojici správných chlapíků a tátů. Celkem dobře vybrali jejich představitele: místního lékaře hraje Martin Myšička, tělocvikáře Marek Němec a ředitele muzea Jaroslav Plesl. Všichni působí, že se pořádáním táborů baví takřka odjakživa a jejich hlavní motivací je spokojenost dětí. Bohužel dál už spousta věcí valný smysl nedává.

Kastelán, který nenávidí lidi, to si lze jistě představit. Ale zároveň je to jen zaměstnanec a neměl by asi mít rozhodovací pravomoc třeba nad takovými věcmi, jako zda na pozemcích hradu bude stát tábor.

Přesto většina dynamiky snímku stojí na rozbrojích mezi tímto nevraživým zarputilcem, jehož Jiří Dvořák ztvárnil coby snad až přehnaného zlosyna. Jeho počínání působí místy karikaturně, avšak nejde říct, že by kdovíjak přispívalo k zábavnosti díla.

Děti mají celkem štěstí: pobyt dostaly slíbený za podmínky, že pomohou kastelánovi se zvednutím návštěvnosti. Jinak by asi neměly co dělat, protože žádná ze scén nenaznačuje, že by na tomto táboře probíhal nějaký program.

Léto s Evženem nenabízí nic víc než pozitivní tón. Kromě karikaturního kastelána tu není žádný hybatel děje, děti a vedoucí občas prožijí nějaké to drobné dobrodružství, vrcholem dění je úprk před divočákem. Jinak se ve filmu vůbec nic neděje.

Je to ekvivalent Pokáčovy ústřední písně Zeptal bych se táty. Tak jako jeho hudba zbavuje folk či písničkářství obsahu či názoru a nese se v dlouhé mrtvolné linii tohoto žánru vystopovatelné až někam k bratrům Nedvědům, i Miloslav Šmídmajer s kolegy natočili bezkrevný snímek, který spoléhá na jistou chemii mezi protagonisty a odlehčený tón. S dalšími věcmi už si však hlavu příliš neláme.

Po zhlédnutí si lze jen těžko vybavit nějakou výraznou scénu, pomineme-li kastelána Evžena, který peskuje mládež, kam všude nesmí vkročit. Postavy nepřekračují typově načrtnuté charaktery (tělocvikář jde do všeho po hlavě, ředitel muzea je poněkud nemehlo…), někdy jim k charakteristice stačí "mluvící" příjmení jako třeba paní Kudlákové z památkové péče, která přichází dát kastelánovi kudlu na krk.

Léto s Evženem si zaslouží kladné body jedině za to, že vytváří obraz fajn tátů a tábora jako příjemného místa. Podobný výchovně-podpůrný apel by však asi neměl být vším.

Je to snímek, který zamrzl kdesi ve světě veseloher z 19. století, byť se občas snaží ukázat, jak si někdy dospělí s dětmi nerozumí a jaké jsou některé dnešní moderní překážky, ať už v mluvě, či koníčcích.

Těžko říci, zda může líný, bezdějový film zabrat na dnešní dětské publikum, dospělým každopádně mnoho nenabízí.

Producent a režisér Miloslav Šmídmajer ve své tvorbě experimentuje s různými žánry. V Případu mrtvého nebožtíka si chtěl dělat legraci z kriminálek, ve starším Probudím se včera pošilhával po starých československých bláznivých komediích, v Za vším hledej ženu zkoušel romantickou komedii.

Léto s Evženem chce navodit pohodovou atmosféru dětských filmů typu děl Marie Poledňákové. A možná je ze všech Šmídmajerových pokusů napodobit oblíbené žánry nejpovedenější - už proto, že myslí na dětského diváka.

Tento upřímný zájem, podpořený i faktem, že tvůrci přispěli dobročinným projektům Dobrý táta a Splněné dětské přání, je cítit i z plátna. Jenže staré československé dětské snímky se často točily kolem komplikovanějších a realističtějších konfliktů, nepotřebovaly karikaturně přemrštěného kastelána, stačily třeba rodinné vztahy.

Léto s Evženem tedy pošilhává po osvědčených vzorech, ale zůstává spíše takovým tím zapomenutelným cajdákem, co když se hraje u táboráku, tak se někdo přidá a začne zpívat. Ráno už si na to ani nevzpomene.