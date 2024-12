Recenze: Bob a Bobek v kinech pěstují mrkve. Křehkost Jiránkových vtipů to nemá

"Vstávat a cvičit!" velí rázně králík Bob svému mladšímu kamarádovi Bobkovi. A tomu se nechce, protože by nejraději spal. Oblíbení hrdinové večerníčkových grotesek Vladimíra Jiránka se poprvé objevují na filmovém plátně. Vypadají trochu jinak a každý mluví jiným hlasem. Mohla se po dvou dekádách od jejich posledních krátkých dobrodružství vůbec povést celovečerní verze?

Kreslené příběhy králíků z klobouku pracovaly s jednoduchým stylem, údernými groteskními nápady, jemnou ironií a neodmyslitelným hlasem Josefa Dvořáka. První řada z roku 1979 stála doslova na pár kreslířských črtách, králíci běhali na jednolitém pozadí, důležité bylo přesné komediální načasování či trefný střih.

Nebyli to dva nekňubové jako Pat a Mat, ale když už pro lidi něco vymysleli, dal se za tím tušit spíše satirický vtípek než snaha vychovávat publikum. Například v epizodě z roku 1985 nazvané V restauraci přišli na novátorský koncept jídelny pro kutily - jen proto, aby mohli šťouchat biliár a peníze se sypaly samy.

Když se v porevolučních dobrodružstvích dle scénářů Pavla Šruta z let 2003 až 2005 králíci ve svých kloboucích vydali na cesty, měly už ty historky často podivnou pachuť. Série Bob a Bobek na cestách pojednávala o tom, jak dva civilizovaní Evropané s ušima učí Afričany zemědělství a vyvážejí do všech koutů světa kulturu či civilizaci. S poetikou původních večerníčků nebo jejich jemnou satirou už to nemělo nic společného.

Nový snímek Bob a Bobek ve filmu: Na stopě Mrkvojeda, který od minulého čtvrtka promítají kina, se také celý točí kolem zahradničení. A od začátku jasně usazuje klobouk kouzelníka Pokustona, v němž ušáci bydlí, nejen do konkrétní maringotky, ale tu maringotku umisťuje doprostřed zahrádkářské kolonie. Králíci tentokrát mají sousedy, už neexistují jen v epizodickém bezčasí. Vystačí to však na celovečerní stopáž?

Hned na začátek je třeba říci, že se to rozhodně povedlo lépe než před časem celovečerní pásma neumětelských kousků Pata a Mata, která byla i skrze mlčenlivost protagonistů spíše neúnosná.

Bob a Bobek tentokrát mají poměrně jednoduchý problém: přestože se živí výhradně zeleninou, nejsou její zrovna nejlepší pěstitelé. Ale jelikož se - tak jako většina místních zahrádkářů - přihlásili do soutěže Zlatý kořen, měli by s tím něco udělat.

Soused, pan Chytráček, má k dispozici sadu chemie včetně těch největších jedů, další spoléhá na kozí bobky. A samotní ušáci sice vlastní kouzelnickou hůlku po svém bývalém pánovi, nadělají však více zmatku než užitku.

Scenáristé Pavel Tomeš a Zbyněk Vičar, kteří byli dosud známí spíše jako stand-up komici, chtějí evidentně složit poctu původním příběhům a mají k dispozici i pár vtipných nápadů, třeba operně pojaté hudební číslo. Zároveň je opravdu těžké zachovat starou poetiku a vybudovat děj, který by vydal na osmdesátiminutovou délku.

Dost se proměnil styl kresby, která je o něco detailnější, avšak o to méně elegantní. A místo charakteristického hlasu původního vypravěče králíky mluví Matěj a Kryštof Hádkovi, zatímco zlotřilého pana Chytráčka, jenž chce zvítězit podvodnými triky i využitím zakázaných pěstitelských látek, nadaboval Milan Šteindler.

Snímek je nakonec spíše sérií epizod oddalujících závěrečné rozuzlení, kdo a jak škodí zahrádkářům, proč mizí voda a kdo ohlodal mrkvím kořínky. Některé jsou povedenější, jiné spíše na sílu.

Tam, kde se tvůrci inspirují v původních příbězích, vynikne ten rozdíl nejvíce. Například scéna s přemnoženými housenkami upomíná na druhou nejstarší epizodu Na zahradě z roku 1979. A oproti tehdejšímu střetu okusovatelů zelí s ptačí letkou, ze které vznikl krouhaný salát, působí aktuální vtípky o přežraných slepicích poněkud unaveně.

Nový Bob a Bobek bude na nejmenší i tak fungovat. Některé ztřeštěné scény, kdy záporné postavy dojdou zaslouženého trestu, naplní svůj akční potenciál, celkově je ale vlastně pošetilé a zbytečné převádět na plátno podobné klasiky způsobem, který už čistě kresebně dosti zaostává za originálem.

Staré večerníčky byly tak trochu kutilské produkty, které si zároveň z kutilství utahovaly - už proto, že to byl tehdy jediný způsob, jak čelit nedostatku. Současná snaha něco "zflikovat" a rychle poslat do kin jako by spíše říkala: nechceme nebo neumíme to udělat pořádně. Přitom konkurence v oboru animace je dnes obrovská.

Nový Bob a Bobek neobstojí výtvarně. Nemají v sobě ani lehkost Jiránkových vtipů tepajících do společenských stereotypů. Pokud ale chcete relativně nenásilně dětem zkusit vpašovat do hlavy lásku k zelenině, tak asi návštěva kina stojí za to.