Řídí ropné vrty, má dluhy a jde po něm drogový kartel. Thornton září v novém seriálu

Ve světě ropných vrtů se odehrává nový televizní seriál Landman v hlavní roli s Billym Bobem Thorntonem. Devětašedesátiletý oscarový herec v něm ztvárnil krizového manažera ropné společnosti v západním Texasu. Oceňuje, že díky projektu se dozvěděl víc o tomto odvětví. "Netušil jsem, kolik věcí, které používáme, je vyráběno z ropy," říká.

Desetidílný seriál, který také Češi budou moci sledovat od příští středy ve videotéce Skyshowtime, podle představitele hlavní role není názorově vyhraněný. "Není to tak, že by byl pro ropu nebo proti ropě. Spíš předkládá fakta," tvrdí herec, který dostal Oscara za výkon ve filmu Smrtící bumerang a minulou dekádu na sebe upozornil třeba v seriálu Fargo.

Svět ropného průmyslu diváci objevují očima Thorntonovy postavy, krizového manažera Tommyho Norrise. Ten řeší veškeré obtíže, které při těžbě základní suroviny petrochemického průmyslu mohou vyvstat, od pronájmu pozemků a získávání povolení přes personální záležitosti či logistiku až po žaloby a jednání s policií nebo bankami.

Zvlášť urgentně se hrdina musí vypořádat s dopady několika incidentů, jež zahrnují ukradené letadlo používané k pašování drog nebo výbuch vadného čerpadla.

Kromě toho protagonista hodlá umazat své osobní dluhy ve výši statisíců dolarů a znovu nepodlehnout závislosti na alkoholu. Musí se též starat o syna, který nedokončil školu a místo toho se chce od píky prosadit ve stejném oboru jako otec. Těžko také Thorntonův hrdina hledá cestu k rozmazlené dospívající dceři a alespoň na dálku zkouší udržet styk s bývalou manželkou.

V průběhu seriálu protagonistu navíc začne vyšetřovat jeho vlastní zaměstnavatel a také mu půjde po krku drogový kartel, popisuje příběh server The Hollywood Reporter.

Novinku vytvořil a první dvě epizody režíroval Taylor Sheridan, tvůrce oceňované westernové série Yellowstone, která se odehrává na ranči a oživila kariéru herce Kevina Costnera. Sheridan už ale pro Skyshowtime vyvinul také ságy Starosta Kingstownu, 1883 a 1923 nebo krimi Král Tulsy.

Na novince spolupracoval s Christianem Wallacem, bývalým zaměstnancem ropných vrtů a moderátorem podcastu o ropě Boomtown. "Uvidíte všechno, co je na tomhle oboru dobré, špatné i ošklivé, vzlety i pády, od všeho trochu," slibuje Billy Bob Thornton.

Podle něj seriál v základu vypráví o lidech, jejich vztazích a tom, jak je ovlivňuje práce v takto specifickém odvětví. "Tommyho jsem prostě hrál tak, jako kdybych byl v jeho kůži. Dělám to stejně se všemi rolemi, prostě se do toho musíte ponořit naplno. Naštěstí jsme si od začátku skvěle porozuměli s ostatními," shrnuje herec.

Autor podcastu Wallace by si přál, aby díky seriálu lidé získali lepší ponětí o tom, k čemu všemu svět ropu potřebuje. "Doufám, že to nabídne vhled do životů mužů a žen v západním Texasu, kteří kvůli ní někdy doslova riskují životy," dodává.

První recenze začaly vycházet tento pátek ráno. Britský deník Guardian seriál doporučuje a vyzdvihuje nejen výkon Billyho Boba Thorntona, ale také herečky Demi Moore nebo Jona Hamma v menších rolích.

Podle časopisu The Hollywood Reporter obsahuje Landman dlouhé monology i často neobratně napsané melodramatické zvraty. Zdaleka ne všechny postavy působí věrohodně a zejména ty ženské sklouzávají ke stereotypům.

"Je to místy pobuřující, přesto také nesmírně zábavná podívaná," píše web, který rovněž vyzdvihuje výkon Billyho Boba Thorntona.

Magazín Rolling Stone novinku srovnává s předchozími seriály Taylora Sheridana. "V Yellowstonu to byl Kevin Costner, ve Starostovi Kingstownu hlavní postavu hrál Jeremy Renner, tady je to Billy Bob Thornton. Všichni neustále hasí jednu krizi za druhou, přičemž žádnou nezpůsobili a žádnou zdánlivě neumí vyřešit nikdo jiný. Navíc jsou to tak výrazné osobnosti, že svým jednáním často nechtěně způsobí další pohromy, které opět mohou vyřešit jen oni," všímá si časopis.

Podle něj charisma a výkon Billyho Boba Thorntona pomáhá zakrýt některé nedostatky ve scénáři Landmana, přesto mnohé zápletky či postavy působí ploše a někdy seriál sklouzává až k parodii. "Landman má určitě potenciál, aby ho ale využil naplno, musel by Taylor Sheridan přestat trvat na tom, že jako jeho postavy bude všechno dělat sám," uzavírá svou recenzi Rolling Stone.