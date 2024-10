Kylie Minogue pokračuje v disco éře. Po zisku Grammy vydala další taneční album

Stylově oslavila australská zpěvačka Kylie Minogue dvacet let od chvíle, kdy získala svou první Grammy. Letos na úspěch navázala a za taneční singl Padam Padam převzala svou druhou americkou sošku. "Tohle je mimořádný okamžik. A já ho chci využít na maximum, takže se co nejrychleji vrátím do nahrávacího studia," avizovala na jaře.

A přesně to udělala. Jak píše agentura DPA, šestapadesátiletá popová hvězda uplynulý pátek vydala nové album nazvané Tension II.

Zatímco dřív se zpěvačka stylově posouvala, tentokrát žádné změny záměrně neudělala. Novinka názvem i duchem navazuje na úspěšnou loňskou nahrávku Tension, která obsahovala hit Padam Padam. "Tohle období je pro mě hrozně důležité. Ještě nechci, aby skončilo," vysvětlila hvězda, když projekt oznámila. Příští rok jej naživo představí na světovém turné, v jehož rámci absolvuje 58 koncertů v Austrálii, Asii, USA nebo Evropě.

Podle agentury DPA nové album Kylie Minogue zahrnuje 13 skladeb plných tanečních rytmů a klubových zvuků odkazujících k 80. letům minulého století. Jsou mezi nimi také singly My Oh My, ve kterém hostují o generaci mladší zpěvačky Tove Lo a Bebe Rexha, dále Edge of Saturday Night, na němž spolupracovala americká producentka řečená The Blessed Madonna, a taneční píseň s příměsí country zvaná Midnight Ride. Tu vytvořila Kylie Minogue s hitovým producentem taneční hudby Diplem a jihoafrickým hudebníkem Orvillem Peckem, který si na veřejnosti zakrývá tvář a track zahrnul už na své album.

První reakce jsou smíšené. Britský deník Guardian oceňuje, že zpěvačka k albu taneční hudby nevymýšlí dojemné historky, ani ho neoznačuje za kdovíjaké umění. Novou desku ale list přirovnává k večírku, který měl někdo ukončit dřív, než přestal být zábavný. "Místy má album jiskru a potěší, ale z větší části nedosahuje kvalit předchůdce a jen tupě opakuje prvky z tracku Padam Padam," míní Guardian.

O něco příznivější je anglický list The Times, který novince udělil čtyři z pěti hvězdiček. "Kylie Minogue samozřejmě není největší zpěvačka všech dob. Nemá takové charisma jako Madonna, ani se s ní člověk nemůže ztotožnit jako s Taylor Swift. Nikoho by nenapadlo přirovnávat její texty k těm, které psali Joni Mitchell nebo Leonard Cohen. Nikdy nejde hluboko. Ale až na ty občasné úkroky k indie-rocku nebo country je její hudba podobně kýčovitá, naprosto nepodstatná, a právě proto neodolatelně přitažlivá jako třeba křupavé brambůrky," přirovnávají The Times.

Video: Singl Lights Camera Action od Kylie Minogue