Krása je v detailu. Kurátor Adam Štěch vystavuje unikátní fotky ze světových cest za architekturou

před 1 hodinou

Teoretik designu a architektury Adam Štěch vystavuje v Galerii UM na pražské UMPRUM výběr pestrobarevných fotografií detailů staveb - například zábradlí, schodišť či zajímavého obložení stěn -, za kterými jezdí přes deset let po celém světě. Projekt Pocta detailu, jež měla ve zmenšené verzi premiéru loni na podzim v Londýně, je výsledkem jeho přesvědčení, že design je svébytnou součástí modernistické architektury. Na projektu spolupracoval s přáteli z designérského uskupení OKOLO.

Když loni na jaře dostal teoretik designu a architektury Adam Štěch nabídku od britské kurátorky Jane Withersové zúčastnit se podzimního prestižního London Design Festivalu, řekl si, že je to ideální příležitost, jak zúročit své časté cesty za architekturou 20. století.

S fotoaparátem jezdí za zajímavými a mnohdy zcela neznámými stavbami od nejrůznějších světových architektů přes deset let. Aktuální stav budov pečlivě dokumentuje, jeho archiv čítá tisíce fotek, za kterými se po městech nachodil stovky kilometrů. Během výprav postupně zjistil, že nejvíc ho zajímá detail: zajímavé osvětlení, zábradlí, knihovna nebo třeba obložení stěny.

"Při návštěvě domů fotím všechno, ale detail je nejvděčnější," říká. "Vždycky vypadá dobře, navíc v době, kdy mají lidi plné Instagramy budov v brutalistickém stylu, si detailů nikdo moc nevšímá," dodává s tím, že detail je přesně to, co design a architekturu - dva jeho největší zájmy - propojuje.

Z londýnské výstavy zhruba 350 fotografií, které nakonec ve spolupráci s přáteli Janem Klossem a Matějem Činčerou z designérské skupiny OKOLO vytiskl na umělohmotné kartičky a nainstaloval do podoby jakési moderní stolní kartotéky, si odnesl chválu řady vlivných lidí z oboru i několik postřehů.

Analogový Instagram

Návštěvníci o výstavě mluvili jako o "analogovém Instagramu nebo Pinterestu". Nechali se také slyšet, že by se jim fotografie architektonických detailů líbily shromážděné v knize. Jak ji Štěch pojme, to ještě neví. "Cestování za detaily je pro mě totiž nekonečné téma," říká.

S nadsázkou nekonečná je i jeho příprava na jednotlivé cesty. "Před každou cestou sedím hodiny nad knihami, googluji, oslovuji místní architekty a designéry, aby mi doporučili méně známé stavby," vypočítává. Výjimkou nejsou ani dopisy s prosbou, zda by se do soukromých domů nemohl přijít podívat. Tento způsob mu otevřel dveře do domů v Kalifornii nebo Austrálii.

Pražská výstava je oproti té londýnské o několik stolů podepírajících kartotéku větší, čítá zhruba pět set pestrobarevnách fotografií zmíněných detailů. Všechny vycházejí z modernistické myšlenky takzvaného Gesamtkunstwerku neboli uměleckého díla jako celku.

Výstava v Galerii UM na pražské UMPRUM bude otevřena do 17. února 2018.