Do konce února je v londýnském muzeu Victoria and Albert k vidění multimediální výstava Opera: Vášeň, síla a politika. Návštěvník si tu projde čtyřsetletou historií žánru, jehož kořeny spadají do renesanční Itálie. Expozice je postavená jako výlet do sedmi měst, kde se uskutečnilo sedm důležitých premiér. Divák se dozví, jak opera propojila různé umělecké styly a jak reagovala na sociopolitické poměry doby. K vidění tu je více než 300 unikátních předmětů - kostým od Salvadora Dalího pro operu Salome v režii Petera Brooka z roku 1949, obraz Koncert v Tuilerijských záhradách Edouarda Maneta či originál not k Verdiho opeře Nabucco. Během prohlídky hraje opera do sluchátek.

