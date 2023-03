Vždy hledal nové cesty. Ve věku 90 let zemřel skladatel Marek Kopelent

Při dopravní nehodě osobního auta v obci Stéblová na Pardubicku se v neděli odpoledne vážně zranili čtyři lidé, kteří ve vozidle cestovali, a to včetně dvou dětí. Nehoda se stala před čtvrtou hodinou odpoledne na silnici III/0376. Na místě nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, informovala na webu mluvčí pardubické policie Andrea Muzikantová. Přesné příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.

"Osobní vozidlo značky Cadillac jedoucí ze směru od Srchu z dosud nezjištěných příčin havarovalo do sloupu elektrického vedení. Vozidlo řídil 43letý muž, ve vozidle s ním cestovaly další tři osoby, 38letá žena a dvě nezletilé děti. Při havárii se vážně zranily všechny čtyři osoby," uvedla mluvčí.

Řidič byl převezen sanitkou do pardubické nemocnice a další dva spolucestující do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Mladší z dětí bylo do nemocnice přepraveno letecky.

"Policisté s řidičem provedli dechovou zkoušku, která vyšla negativně. Policisté havarované vozidlo zajistili ke znaleckému zkoumání," dodala Muzikantová.