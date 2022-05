Tati, musíš dirigovat Janáčka. Francois-Xavier Roth prosbu vyslyší na Pražském jaru

Někdy mu říkají Special FX. Přezdívka odkazuje na iniciály Francouze Françoise‑Xaviera Rotha, ale vystihuje i jeho charakter. Padesátiletý dirigent a nositel nejvyššího státního vyznamenání své rodné země má záběr „trikově“ široký, od baroka po soudobou tvorbu. Je charismatický, dělá neotřelá dramaturgická rozhodnutí a interpretaci promýšlí do hloubky.

Na letošním ročníku festivalu Pražské jaro se představí hned dvakrát. Nejprve 31. května ve Dvořákově síni Rudolfina se svým orchestrem dobových nástrojů Les Siècles, hned následující den 1. června ve Smetanově síni Obecního domu s Gürzenich‑Orchestrem z Kolína nad Rýnem.

Přezdívku mu před lety dal britský deník The Times, spojuje dirigentovy iniciály s anglickou zkratkou pro zvláštní efekty nebo triky. "Ta přezdívka znamená, že hudbu dělám v určité perspektivě, s určitou energií a vitalitou, že se stále snažím něco vytvářet. A vlastně se mi i líbí," říká pro Aktuálně.cz Roth.

Na nejznámější český festival klasické hudby přijíždí poprvé, stejně tak prvně vystoupí v Česku. "Je to pro mě velmi dojemné. Praha není jen velké evropské město s bohatou kulturou, ale také s velkou hudební historií," dodává. Doufá, že speciální zvuk obou jeho orchestrů se Čechům zalíbí. Roth je také hlavním hostujícím dirigentem London Symphony Orchestra a pravidelně účinkuje třeba s Berlínskými filharmoniky. Pražanům však představí dvě tělesa, k nimž má momentálně nejblíž.

Les Siècles funguje specificky. "Hráči používají nástroje z rozličných historických období a pracují s různými variantami hudby," vysvětluje Roth výjimečnost sestavy, kterou založil roku 2003.

Souborů věnujících se takzvané poučené interpretaci samozřejmě existuje víc, většinou se ale zaměřují na jednu éru, třeba baroko. Naopak členové Les Siècles mění nástroje podle toho, jaká skladba je právě čeká. Což zvlášť vynikne vzhledem k tomu, nakolik má těleso široký repertoár: od pozdního baroka a klasicismu až po 20. století. Když se tedy na programu sejdou kompozice ze čtyř století, hudebníci v průběhu jednoho večera střídají barokní nástroje za ty z 19. století, až končí třeba u současných.

Podle Rotha se navíc Les Siècles daří udržovat pro tento ansámbl typický zvuk. A to už v současnosti není moc obvyklé. Hudbě to dodává nové barvy a otevírá cesty, jak ji vyjádřit, vysvětluje jeden z nejvýraznějších dirigentů své generace.

"Naší prací je předložit posluchači hudbu tak, jak ji chtěli vyjádřit samotní skladatelé. Bach zní úplně jinak, když ho hrajete na původní nástroje, má jinou kvalitu, balanc, energii," líčí. Za podstatu Les Siècles označuje snahu interpretovat hudbu tak, jak ji dnešní posluchač už skoro nezná, vyvolat v něm původní dojem z díla.

Les Siècles hrají Hectora Berlioze, zpívá Tabea Zimmermannová, diriguje François‑Xavier Roth. | Video: Mezzo

Les Siècles v Praze představí francouzský program se zřetelem na skladatele Césara Francka, který žil v 19. století. Od narození jednoho z největších představitelů evropského romantismu, který přišel na svět v belgickém Lutychu, letos uplyne 200 let. Orchestr z jeho díla vybral méně uváděné skladby: symfonickou báseň Prokletý lovec, Symfonické variace pro klavír a orchestr, které zahraje jedenačtyřicetiletý Bertrand Chamayou, a Symfonii d moll. Její provedení by dle pořadatelů Pražského jara mělo být jedním z vrcholů tohoto ročníku.

Franckovy kompozice zná dirigent odmalička, často je hrával jeho otec, respektovaný varhaník Daniel Roth. O to víc jej těší, že je teď autorovo dílo u příležitosti výročí znovu připomínáno.

Opětovně se s ním seznámit si zaslouží i Češi, podle organizátorů festivalu je tady Franck neprávem opomíjený. Přitom v jeho životopisu existuje česká linka: na sklonku svého života Francka naučil užívání kontrapunktu vyhlášený pařížský pedagog Antonín Rejcha, rodák z Prahy.

Trojici Franckových skladeb v Rudolfinu doplní Moře, jedna z nejznámějších orchestrálních kompozic či symfonických skic Clauda Debussyho. Ten na obálku partitury příznačně vybral slavný dřevoryt Velká vlna u pobřeží ­Kanagawy od japonského umělce Kacušiky Hokusaie, v partituře pak použil i tamtam nebo zvonkohru. Komponovat začal, když se rozváděl, a práci završil na jihoanglickém pobřeží už podruhé ženatý.

Když má François‑Xavier Roth obě tělesa, s nimiž přijede do Prahy, popsat jako rodič, k vlastnímu dítěti jednoznačně přirovnává Les Siècles. "Je to vyloženě mé zrcadlo, protože jsme spolu začali, zažili jsme spolu spoustu věcí a odráží se v něm to, kdo jsem," říká o souboru, který sídlí v severofrancouzském městě Tourcoing a získal několik prestižních cen, od Diapason d’Or po Gramophone Award. Podstatné bylo jeho vystoupení na londýnském festivalu BBC Proms, kde roku 2013 zaujal kritiky provedením Stravinského Svěcení jara.

Dnes má Les Siècles nahrávací smlouvu s firmou Harmonia Mundi a pravidelně uvádí také opery, v letošní sezoně třeba Debussyho Pellea a Melisandu v pařížském Théâtre des Champs‑Élysées.

François‑Xavier Roth představuje orchestr Gürzenich‑Orchester Köln, se kterým vystoupí na Pražském jaru. Foto: Francois Sechet | Video: Pražské jaro

Druhé Rothovo těleso, kolínský Gürzenich‑Orchestr, se ve Smetanově síni Obecního domu představí den nato. Začne s baladou pro orchestr Šumařovo dítě od Leoše Janáčka, následuje koncert pro violu Der Schwanendreher od německého modernisty Paula Hindemitha, jejž zahraje Tabea Zimmermannová - s Rothem skladbu nedávno uvedli s Berlínskými filharmoniky. Koncert završí Straussova symfonická báseň Život hrdiny.

Janáčkovo dílo, zkomponované podle stejnojmenné balady Svatopluka Čecha o chudém potulném muzikantovi, bude pro ­Françoise‑Xaviera Rotha také svým způsobem premiérou. Skladatele objevil teprve před pár lety a jeho hudbou byl naprosto fascinován, popisuje. Asi před třemi roky mu brněnského autora znovu připomněl syn Félix, který hraje na lesní roh. "Řekl mi: ,Tati, musíš dirigovat Janáčka.‘ Já se do toho nikdy předtím nepustil, protože ani nemluvím česky a nejsem v žádném kontaktu s tímto jazykem. Myslel jsem si, že nemohu být součástí tohoto světa," vysvětluje Roth.

Když se ale Janáčkovi začal věnovat, zjistil, že šlo o obrovskou osobnost s jedinečným charakterem a rukopisem. A to ho zaujalo. "Velmi se mi líbí," dodává dnes.

Za možnost vést Gürzenich‑Orchestr je rád. Německý soubor má dlouhou historii, jeho kořeny sahají do roku 1827. Svého času uvedl premiéry děl Johannesa Brahmse nebo Gustava Mahlera, proto se snaží tradici dostát a dodnes každý rok v premiéře představí několik novinek soudobých komponistů.

Roth je ve vedení od roku 2015, kdy se stal hudebním ředitelem města Kolín, což znamená současně šéfdirigentem městského Gürzenich‑Orchester i Kolínské opery. "Díky spolupráci s Gürzenich‑Orchestrem jsem se hodně naučil s romantickou hudbou, Robertem Schumannem, Ludwigem van Beethovenem, Richardem Straussem i Richardem Wagnerem," vyjmenovává Roth. Těleso má zhruba 130 členů, od otevření koncertního sálu Kolínské filharmonie v roce 1986 hrává tam. Ročně ­absolvuje okolo padesátky koncertů.

Na dotaz, co orchestru přinesl sám, dirigent odpovídá, že nový přístup k hudbě. "Dnes je tento orchestr jedním z hlavních hrajících díla žijících skladatelů. Jsou to dva dobří partneři a jsem pyšný na to, že je mohu vést," dodává François‑Xavier Roth.