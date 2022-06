Zpívali Kurucová a Plachetka. Slovenská filharmonie zahájila Smetanovu Litomyšl

Skladbami Bedřicha Smetany, Gustava Mahlera a Antonína Dvořáka v podání Slovenské filharmonie tento čtvrtek začal 64. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Zahajovací koncert dirigoval ruský rodák Daniel Raiskin, vystoupili mezzosopranistka Jana Kurucová a barytonista Adam Plachetka.

Součástí přehlídky je 44 akcí, některé již vyprodané. Ve srovnání s předpandemickými ročníky je ale zájem o vstupenky nižší. "Úplně se změnily návyky lidí, neplánují a nepřipravují se několik měsíců předem, ale čekají, jak se vyvine situace," popisuje ředitel festivalu Jan Pikna.

"Zpočátku se vyprodaly jen dva pořady, v tuto chvíli je jich už 12, ale pořád se na většinu dají získat vstupenky, a to na takové formáty koncertů, na které by dřív bylo vyprodáno. Pro někoho to může být výhoda," dodává.

Kromě změny chování během pandemie ředitel přičítá nižší zájem posluchačů horšící se ekonomické situaci lidí. "Paradoxně se prodávají lépe drahé vstupenky než ty levné z okrajů hlediště. Znamená to zřejmě, že bohatší lidé na to mají a neřeší to, kdežto střední třída začíná obracet korunu v ruce," uvažuje.

Smetanova Litomyšl letos potrvá 27 dní, do 5. července. Kvůli chystané rekonstrukci zámku museli pořadatelé upustit od velkých oper. Částečně je nahrazují galakoncerty všech tří národních divadel. To pražské jej sestaví z árií, duet, ansámblů a sborových scén s tématem lásky z oper Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, brněnská Janáčkova opera vybrala scény z oper Giuseppa Verdiho, ostravské se představí ukázkami z úspěšných muzikálů.

Na zámku v Nových Hradech bude dále uvedeno operní dílo Il Farnace od Antonia Vivaldiho, ve Smetanově domě nové nastudování komorní opery Lenky Noty a Olgy Sommerové Jsem kněžna bláznů o osudu Boženy Němcové a pro nejmenší posluchače též Perníková chaloupka od Jana Kučery.

Festival letos spojuje verš "A znovu láska…" od Jana Skácela, jenž by se v únoru býval byl dožil 100 let. Báseň je dle organizátorů východiskem z bolavé doby poznamenané únavou po dlouhotrvajících covidových omezeních a mezilidském hašteření, stejně jako je nadějí a lékem v dobách ataku na základní lidskost. "Snažili jsme se program koncipovat z děl, která jsou povzbudivá a radostná a která přinášejí, kromě poznání, také naději. Vedle závažných děl tak tentokrát uvádíme i větší množství skladeb lidem blízkých, oblíbených," vysvětluje dramaturg Vojtěch Stříteský.

Populární Čajkovského klavírní koncert b moll zahraje patnáctiletý virtuos slovensko-australského původu Ryan Martin Bradshaw, připraveno je provedení Händelova slavného oratoria Mesiáš souborem Collegium 1704 nebo Sólo pro 100 smyčců, v němž se na jednom pódiu spojí smyčcové sekce filharmonií z Ostravy, Olomouce a Pardubic.

Návštěvníci se mohou těšit i na komorní díla, duchovní a chrámovou hudbu či moderní žánry. Ty zastoupí populární zpěvák Vojtěch Dyk s kapelou B-Side Band a tentokrát také Janáčkovou filharmonií Ostrava. Vystoupí rovněž klavírista Emil Viklický a Jazz Dock Orchestra nebo Antonio Andrade Flamenco Company Málaga.

Velké finále bude 3. července patřit Police Symphony Orchestra, tělesu z Police nad Metují. Na úplný závěr bude v piaristickém chrámu Nalezení svatého Kříže uvedeno oratorium Jana Zástěry nazvané Nádech věčnosti.

Součástí akce je kromě doprovodného programu v zahradách také již 18. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle, letos s exteriérovou výstavou nazvanou Plán B. Původně vznikla coby reakce na proticovidová opatření.

Na 1. července je pak naplánovaný Koncert pro Evropu, kde Česká filharmonie uvede Smetanovu symfonickou báseň Z českých luhů a hájů, Pragu od Josefa Suka a první klavírní koncert Johannesa Brahmse. Tento večer se koná při příležitosti zahájení českého předsednictví Rady Evropské unie. V Litomyšli se ten den setká česká vláda s kolegiem Evropské komise.