Čekali jsme, že nás nebudou chválit. U Prodané nevěsty je to tradice, říká Nellis

„Jako každý inscenační tým, který se v pražském Národním divadle pustí do Prodané nevěsty, jsme čekali, že nás nebudou chválit. Je taková tradice tohoto díla. Překvapilo nás, jak jsou reakce vášnivé, ale to k opeře patří,” říká režisérka Alice Nellis. „Součástí zadání bylo, že to nemá být stejné jako předchozí inscenace. Diváci nejen bučeli, ale i tleskali. Opera by měla být živá,” dodává.

