Podcast: Řízení letadla i orchestru přináší stejnou svobodu, tu organizovanou

Sedmačtyřicetiletý Tomáš Netopil strávil uplynulých deset let s taktovkou v německém Essenu. Teď se vrací do Prahy jako hlavní hostující dirigent České filharmonie.

"Působení u sousedů mi nabídlo spoustu příležitostí," vzpomíná na roli generálního hudebního ředitele Essenské filharmonie a divadla. "Ale množství práce bylo enormní. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl odtamtud odejít," vysvětluje.

Netopilův pracovní diář se právě plní závazky na sezonu 2025/2026. Příležitostí naplánovat si třeba kávu se spolužáky z rodné Kroměříže, kde na konzervatoři vystudoval hru na housle a kde dnes znovu žije, ale podle jeho slov citelně přibývá. "V Essenu jsem šéfoval orchestru, který obhospodařuje nejen symfonickou, ale i operní řadu. Každý rok jsem tedy musel připravit dvě produkce plus šest symfonických koncertů, což představuje obrovské penzum povinností a času," přibližuje.

"Existují dirigenti, kteří mají s orchestrem komunikační problém, přesto mohou obě strany společně docházet k fantastickým výsledkům," odkrývá Netopil jeden z tajů soužití uměleckých vedoucích se špičkovými hudebníky. A naznačuje také vlastní dirigentskou strategii. "Hráč nepotřebuje vědět, že tohle je intonačně nepřesné neboli falešné, tohle zas nerytmické. To všechno pozná. Od dirigenta očekává jiné impulzy, třeba pravdivost."

Ve volném čase Netopil rád pilotuje malá letadla. "Ve vzduchu jsem ale nestrávil zas až tolik hodin - nějakých čtyři sta, možná pět set. Při mém pracovním vytížení jde o čistě jarní a letní hobby, v sezoně se k tomu prakticky nedostanu. Což přiznávám nerad, pilot by měl létat co nejčastěji, aby nevyšel ze cviku," kaje se. O létání i dirigování mluví jako o "organizované svobodě". V obou případech to podle něj znamená odvést práci dle pečlivě nazkoušeného scénáře s minimem nečekaných chvil.

"Když dojde na něco, co vás vyvede z předem připraveného konceptu, záleží, o jak závažný problém jde. Loni se mi třeba stala drobná, ale nezvyklá věc. S Českou filharmonií jsme připravili melodram Médea od Jiřího Antonína Bendy se Zuzanou Stivínovou v hlavní roli. Recitátor při představení ale najednou přeskočil dvě věty. Orchestr se však nemůže zachovat podobně. Nevím, jestli se mi tehdy zvýšil tep, ale vteřina mi každopádně rázem připadala nekonečně dlouhá," vzpomíná dirigent a pilot Tomáš Netopil.

S prvním českým orchestrem opět vystoupí 14. června na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka v Ostravě a 15. i 16. června na Smetanově Litomyšli. V obou případech uvede mimo jiné Dvořákovo Stabat Mater.

